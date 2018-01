Com Jefferson no gol, Botafogo estreia pelo Carioca contra Portuguesa

(Foto: VitorSilva/SS PRESS/Botafogo)

A noite de terça-feira será marcada por voltas e estreias. O Botafogo fará a sua primeira partida oficial em 2018, às 21h30min, no Estádio Nilton Santos, contra a Portuguesa-RJ. Junto com seu clube, Felipe Conceição terá a sua estreia como treinador profissional, Jefferson voltará para o gol e Luiz Fernando estreará com a camisa alvinegra.

A temporada de 2018 será marcada pela oportunidade aos jovens: desde os técnicos até os jogadores de linhas. A idade média da equipe do Botafogo é de 24,7 anos. A leveza e a capacidade de inovação por conta da pouca idade será uma das armas e benefícios do técnico Felipe Conceição contra os seus adversários.

O técnico Felipe Conceição não fez mistérios quanto a escalação para a noite de terça. O Botafogo entrará em campo com Jefferson, Arnaldo, Carli, Igor Rabello, Gilson; Matheus Fernandes, João Paulo, Valencia; Luiz Fernando, Pimpão e Brenner.

Dos recém-chegados, apenas Luiz Fernando foi regularizado a tempo. No esboço dos treinos da equipe, Luiz Fernando vem sendo utilizado como um jogador que agride muito pelas pontas e forma um trio de ataque com Pimpão e Brenner. Renatinho e Leandro Carvalho ainda terão que esperar e devem estrear contra o Fluminense, no próximo dia 20. O imbróglio entre Cruzeiro, Albirex e Botafogo por Rony deve ser resolvido ainda essa semana.

Para essa temporada, não haverá limitação por número de jogadores por clube para o Campeonato Carioca. Todos os jogadores poderão atuar na Taça Guanabara, se regularizados até o dia 1 de fevereiro. Para jogar a Taça Rio e as finais, poderão ser inscritos até o dia 2 de março.

Botafogo x Portuguesa: números do confronto

O Botafogo e a Portuguesa-RJ já se enfrentaram 75 vezes com o Botafogo tendo uma vantagem de vitórias esmagadoras: 55 contra 4 da Portuguesa, além de 16 empates. O último jogo entre as equipes foi no Carioca de 2017, quando o Botafogo ganhou por 4-1 com dois gols de Bruno Silva, um de Roger e outro de Gilson.

Os ingressos para a partida estão sendo vendidos em General Severiano, no Estádio Nilton Santos e no Caio Martins, em Niterói, e os preços variam de R$10 a R$50.