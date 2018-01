Jogo Botafogo x Portuguesa-RJ AO VIVO pelo Campeonato Carioca 2018

Do lado do Botafogo, os olhos estarão voltados para o recém-chegado Luiz Fernando e para Valencia, que já vinha sendo pedido pela torcida no fim da temporada passada

OLHO NELES! Como destaque, a Portuguesa aposta no atacante Alexandro e nos jovens Andrezinho e Patryck, destaques da Lusa no vice-campeonato do torneio OPG em 2017

LEMBRA DELES? A Portuguesa-RJ conta com Lucas Zen e Milton Raphael no elenco. Ambos já jogaram no Botafogo. Será que vai ter Lei do Ex?

Provável escalação da Portuguesa-RJ: Milton Raphael, Cássio, Luan, Marcão, Diego Maia; Muniz, Jhonnatan e Maicon Assis; Sassá, Alexsandro e Romarinho. Técnico: João Carlos Ângelo

Botafogo x Portuguesa-RJ AO VIVO

Outro que comentou sobre a titularidade em 2018 foi o volante Matheus Fernandes

Em entrevista exclusiva à VAVEL BRASIL, o lateral Arnaldo comentou sobre suas expectativas para a temporada 2018. Confere aí!

A situação de Rony com o Albarex e o Cruzeiro ainda não foi definida Arnaldo

Renatinho e Leandro Carvalho ainda não foram regularizados e devem estrear apenas contra o Fluminense, no próximo dia 20

Os destaques do time ficam para a volta do ídolo Jefferson, já que Gatito sentiu dores musculares, e a estreia de Luiz Fernando no ataque

Felipe Conceição já confirmou o BOTAFOGO titular: Jefferson, Arnaldo, Carli, Igor Rabello, Gilson; Matheus Fernandes, João Paulo, Valencia; Luiz Fernando, Brenner e Pimpão

O Botafogo e a Portuguesa pertencem ao GRUPO C junto com Fluminense, Boavista, Madureira e Macaé

Boa noite, torcedor que nos acompanha! Fique conosco para acompanhar todos os lances do confronto entre Botafogo e Portuguesa-RJ, além de informações sobre as equipes. O jogo começará às 21h30min de terça-feira (16) e a VAVEL BRASIL irá transmitir AO VIVO!