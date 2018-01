Taça Guanabara 2018: tudo o que você precisa saber sobre Botafogo x Portuguesa-RJ

FOTO: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

No confronto que abre a disputa da Taça Guanabara 2018, o primeiro turno do Campeonato Carioca, o Botafogo recebe a Portuguesa-RJ no Estádio Nilton Santos, buscando vencer para iniciar a temporada com o pé direito. O jogo também marca a primeira partida oficial de Felipe Conceição a frente do Botafogo. Boavista, Fluminense, Macaé e Madureira completam o Grupo C ao lado das duas equipes.

O que vale?

Tida como o primeiro turno do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara chega, no ano de 2018, a sua 54ª edição, e o Alvinegro tenta novamente o título, alcançado pela última vez em 2015. Na história da competição, o Botafogo levantou a taça em 8 oportunidades.

Com uma mudança em relação ao regulamente do ano passado, as equipes que se sagrarem campeãs da Taça Guanabara e Taça Rio, respectivamente, terão a vantagem do empate na disputa da semifinal do Campeonato Carioca 2018.

Escalações prováveis

Felipe Conceição orienta equipe em treino antes da estreia na Taça Guanabara (Foto:Vitor Silva/SS Press/Botafogo)

Botafogo: Jefferson; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello, Gilson; Matheus Fernandes, João Paulo, Léo Valência; Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão e Brenner.

Desfalques: o goleiro Gatito sentiu dores musculares nos últimos dias e desfalca a equipe.

Reforços: até o momento o Alvinegro contratou 3 jogadores: Luiz Fernando (atacante), vindo do Atlético-GO, Leandro Carvalho (atacante), ex-Paysandu e Renatinho (meia-atacante), destaque da Série B pelo Paraná-PR no ano passado, que chega por empréstimo. O único que já está regularizado é Luiz Fernando, que já enfrenta a Portuguesa-RJ. Além dos 3, o Botafogo aguarda a resolução de um imbróglio entre Cruzeiro e Albirex Niigata do Japão, em relação ao atacante Rony, que foi envolvido na negociação de Bruno Silva com o Cruzeiro.

Foto: Divulgação/Portuguesa-RJ

Portuguesa-RJ: Milton Raphael; Cássio, Luan, Marcão e Diego Maia; Muniz, Jhonnatan e Maicon Assis; Sassá, Alexsandro e Romarinho

Reforços: Milton Raphael (goleiro) e Lucas Zen (volante), ambos ex-Botafogo, Jhonnatan (volante) e Alexsandro (atacante)

Arbitragem

A arbitragem da partida fica por conta de Bruno Arleu de Araújo (RJ), auxiliado por Silbert Faria Sisquim (RJ) e Luiz Antonio Muniz de Oliveira (RJ).

Números

Botafogo e Portuguesa-RJ se enfrentaram 65 vezes na história, e existe uma superioridade alvinegra nos confrontos. O Botafogo venceu 52 vezes e marcou 159 gols, enquanto a Portuguesa-RJ saiu vitoriosa em apenas 3 ocasiões, tendo marcado 40 gols ao longo dos confrontos. Ainda ocorreram 10 empates entre as equipes.