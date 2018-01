Botafogo vem a público explicar problemas técnicos ocorridos na partida contra Portuguesa-RJ

Vítor Silva/SSPress/Botafogo

Na tarde dessa quarta-feira (17), o Botafogo divulgou uma nota de esclarecimento onde visava esclarecer alguns problemas de logística que ocorreram ontem (16), na partida contra a Portuguesa-RJ, válida pela Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Além disso, o clube anunciou a implementação do novo sistema (QRCODE) e a situação do sistema de som e do telão do estádio.

O ocorrido

Na noite de ontem muitos torcedores não viram o início do jogo ou entraram faltando poucos minutos para o início da partida. O motivo? Diversos problemas nas bilheterias do estádio, que, apesar do pequeno público, não conseguiram funcionar de maneira satisfatória, causando filas imensas e atrasando a entrada de diversos torcedores que aguardavam para trocar ou comprar seus respectivos ingressos.

Segundo relatos de torcedores que estavam presentes, o sistema se encontrava fora do ar, impossibilitando o funcionamento das bilheterias e causando transtornos aos torcedores.

Confira a nota

"O Botafogo de Futebol e Regatas vem por meio deste se manifestar a respeito das questões envolvendo o jogo de terça-feira, entre Botafogo e Portuguesa, no Estádio Nilton Santos.

1 - Com relação às filas na bilheteria, problemas técnicos impactaram no funcionamento das bilheterias Norte e Leste. O Clube pede desculpa pelos transtornos.

2 - Por essa razão, o Botafogo vem envidando esforços no sentido de fornecer alternativas de tecnologia para a compra de ingressos pela internet e o acesso diretamente pelo App.

A partir da próxima partida, torcedores poderão realizar o acesso com Voucher Seguro®️ (www.botafogo.com.br/ingresso) , diretamente com um QRCODE randômico em seu celular. Além de evitar fraudes, o sistema reduz a necessidade de atendimento, uma vez que não é necessária a troca na bilheteria.

3 - O Clube firmou, recentemente, contrato com uma nova empresa responsável pela montagem e operação do Telão, bem como pelo sistema de som. Por essa razão, a estrutura completa da nova parceria ainda não foi plenamente introduzida. Para o próximo jogo no Estádio Nilton Santos, no dia 28 de janeiro, contra o Boavista, a estrutura estará funcionando normalmente."