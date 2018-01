Motivado, meia Renatinho é apresentado e exalta grandeza do Botafogo: "Escudo pesado"

Foto: Vítor Silva/ SS Press/ Botafogo

Na noite desta quinta (18), o meia Renatinho foi oficialmente apresentado como reforço do Botafogo. Destaque no Paraná pela Série B de 2017, o meia foi essencial para ajudar o clube paranaense a voltar a elite do futebol brasileiro após 10 anos. Confira abaixo trechos da entrevista do novo meia alvinegro:

O gol contra o Flamengo pela Primeira Liga: "A rede social eu até tenho, mas não uso muito. Aqui mesmo encontrei alguns torcedores e já me cobraram para fazer novamente, e eu espero fazer"

A responsabilidade de vestir uma camisa tradicional no futebol brasileiro: "Esse escudo é pesado e trabalhei muito para chegar nesse momento. Acredito que estou preparado. Venho de outras equipes inferiores, mas com bons trabalhos. Espero responder à altura e ser muito feliz aqui ao lado dos meus companheiros"

Características de jogo e posição: "Venho trabalhando muito nos treinamentos bola parada. Aperfeiçoando a minha batida de média e longa distância. Não tenho a pretensão de ser artilheiro, minha prioridade é servir, mas pretendo fazer muitos gols aqui também. Do meio pra frente eu jogo em qual posição for preciso, mas prefiro mais centralizado. Claro que é uma decisão do treinador e espero sempre corresponder"

Sobre estar apto a jogar a próxima partida, contra o Fluminense: "Já tenho condições. Fiz uma boa parte física com o professor Capella. Não garanto os dois tempos, mas estarei à disposição se o professor precisar"

A próxima partida do Botafogo será o clássico contra o Fluminense, sábado (20), às 17:00, no Maracanã. Se Renatinho estará em campo ou não, cabe esperar a decisão do treinador Felipe Conceição.