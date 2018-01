Sem Carli e Gatito, Botafogo pode ter estreia de reforços contra o Fluminense

Google Plus

Vítor Silva/SSPress/Botafogo

O Botafogo terá duas baixas no clássico contra o Fluminense: o zagueiro Joel Carli, que saiu machucado na partida contra a Portuguesa-RJ no último jogo e o goleiro Gatito Fernández. Por outro lado, Renatinho e Leandro Carvalho devem estar a disposição do técnico Felipe Conceição.

Na partida contra o Fluminense, sábado (20), no Maracanã, o técnico Felipe Conceição terá mais duas peças ofensivas a sua disposição, são elas o meio-campo Renatinho e o atacante Leandro Carvalho. Após ser apresentado oficialmente no final da tarde de ontem, Renatinho foi regularizado hoje. Além dele, Leandro Carvalho já havia sido regularizado na tarde de ontem e ambos estão aptos para estrearem.

Apesar do mistério feito pelo comandante alvinegro em sua coletiva, a tendência é que o time que iniciou contra a Portuguesa seja mantido, com exceção do Carli, que deverá ser substituído pelo jovem Marcelo. Jefferson será mantido como titular e Saulo deve integrar o banco de reservas, além disso, os estreantes Leandro Carvalho e Renatinho deverão entrar ao longo da partida.