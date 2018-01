Em busca da primeira vitória, Fluminense e Botafogo fazem clássico na Taça Guanabara

É apenas a segunda rodada da Taça Guanabara, mas Botafogo e Fluminense já protagonizarão um clássico. As equipes irão se enfrentar nesse sábado (20), no Maracanã, às 17h. A promessa é de um grande jogo, já que ambos os times vêm de resultados ruins e precisam da vitória. O técnico Felipe Conceição, que havia revelado o time um dia antes do duelo contra a Portuguesa, preferiu manter o mistério, mas o alvinegro carioca terá algumas peças novas para ajudar a buscar os três pontos.

A única mudança na equipe titular provavelmente será a entrada de Marcelo no lugar de Carli. O argentino sentiu um desconforto na panturrilha direita e foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra a Portuguesa, no último dia 16. Marcelo, que já havia substituído o atleta na ocasião, deverá começar em campo fazendo dupla com Igor Rabello. O goleiro Gatito participou normalmente das atividades no último treino e deve ficar no banco.

Os reforços Renatinho e Leandro Carvalho já foram regularizados e estarão à disposição do técnico. Renatinho teve seu nome registrado no Boletim Informativo de Registro de Atletas na tarde de quinta-feira (18), mesmo dia em que foi oficialmente apresentado à imprensa. Já Leandro Carvalho, primeiro reforço da temporada, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF também na quinta-feira. O atleta ex-Paysandu já vinha treinando com o grupo há duas semanas.

Começo de temporada difícil para os cariocas

Botafogo e Fluminense irão para o duelo com um só objetivo: sair com os três pontos e devolver a confiança para a torcida. O Alvinegro empatou com a Portuguesa por 2 a 2 na primeira rodada com uma atuação muito abaixo da esperada e saiu de campo com a torcida dividida entre vaias e aplausos. Já o Fluminense tem um caso ainda pior: o clube das Laranjeiras perdeu, utilizando uma equipe composta por reservas, por 3 a 1 para o Boavista, em Saquarema, e ficou na lanterna do grupo com zero pontos.

A equipe tricolor vive um momento delicado com a dispensa de vários atletas, a negociação de Gustavo Scarpa e também a indefinição da situação de Henrique Dourado. O artilheiro da equipe não atuará contra o Botafogo e, segundo Abel Braga, não será relacionado até definir seu futuro. Nesse caso, Pedro será o titular do jogo.

No clássico, o Botafogo poderá reencontrar o jogador Airton. O atleta defendeu o clube alvinegro durante quatro anos e tinha contrato até o dia 31 de dezembro de 2017, mas não foi procurado para renovar. Airton estava sem atuar pela equipe desde junho por conta de uma fratura na fíbula, mas já está recuperado. O jogador de 27 anos foi contratado pelo rival Fluminense e já teve seu nome publicado no BID, estando, assim, liberado para defender o Flu.

Informações de ingresso

Nesse sábado, os ingressos estarão sendo vendidos no Maracanã, de 10h às 17h45. Os preços variam de R$20 a R$60 reais. A arquibancada Sul será destinada ao Fluminense, a Norte ao Botafogo e Leste/Oeste setores misto.