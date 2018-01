Felipe Conceição afasta necessidade de resultados e prega foco em evolução do Botafogo

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Buscando implantar uma filosofia moderna de jogo no Botafogo, o técnico Felipe Conceição indicou que, para ele, o mais importante é conseguir uma evolução do futebol que o time vem apresentando. Afastando a necessidade de uma busca por resultados a todo custo, o comandante alvinegro destacou que o elenco está tranquilo, ainda que o time não tenha vencido na temporada.

O treinador declarou, em coletiva antes de viagem para Macaé, onde o Alvinegro enfrentará a equipe local, que a prioridade do início de trabalho é desenvolver pontos mais fracos do elenco.

"A gente está procurando focar nosso desempenho no que estamos trabalhando e o que temos que evoluir. Nao senti o grupo ansioso. Estamos focados no crescimento da equipe e a vitória é consequencia. Acho que a evolução é natural. Quanto mais tempo a gente tem para ajustar e crescer, mais perto da vitória estaremos."

Além disso, Conceição indicou que a escalação para a partida contra o Macaé pode ter algum tipo de surpresa, deixando claro que ainda não definiu quem serão os 11 titulares para o confronto. No entanto, Joel Carli e Gatito seguem de fora.

"Nāo vou revelar a escalação. Estou resolvendo umas questões. Espero contar com todo mundo, mas nāo haverá grandes mudanças. O Macaé é uma equipe forte, competitiva. A gente vai pra lá pra vencer, mas respeitando o adversário. Esperamos contar com Carli e Gatito no domingo, na próxima rodada. Estamos trabalhando pra isso", disse.

Com os empates contra Bangu e Fluminense, o Botafogo tem apenas dois pontos no Grupo C da Taça Guanabara e ocupa a terceira colocação na tabela. O jogo contra o Macaé está programado para as 19h30 desta quinta-feira (25).