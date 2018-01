Empresário garante futuro de Gilberto longe do Brasil e frustra cariocas

Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

A busca do Botafogo por um novo camisa nove está se arrastando desde a saída de Roger para o Internacional, no fim do ano passado. A partir disso, muitos nomes foram especulados, oferecidos e descartados, mas tem um atleta que, pelo o que tudo indica, nunca saiu da pauta da equipe de General Severiano: Gilberto, que jogou pelo São Paulo em 2017.

Nessa semana, a expectativa era a de que o desfecho entre jogador e a equipe de Felipe Conceição fosse positivo, dando fim a essa longa novela e resolvendo um dos problemas do novo treinador, que busca um atacante que ofereça mobilidade e possa abrir espaços para os outros atletas no esquema. Além disso, surgiu que o Flamengo também possuía interesse no jogador, que havia sido especulado, anteriormente, em Grêmio, Fluminense e Corinthians.

Nessa quarta-feira (24), porém, um balde de água fria caiu sob as cabeças dos dirigentes do Botafogo, já que Sandro Zardo, seu empresário, afirmou, em contato com a VAVEL Brasil, que o futuro do jogador deverá ser longe do país, afastando qualquer possibilidade do mesmo assinar contrato com o Glorioso ou Flamengo, últimos clubes que haviam sido especulados.