Taça Guanabara: tudo o que você precisa saber sobre Macaé x Botafogo

Vítor Silva/SSPress/Botafogo

Buscando a vice-liderança do grupo C, Macaé e Botafogo se enfrentam em partida válida pela terceira rodada da Taça Guanabara. Os dois clubes envolvidos no confronto estão invictos na competição. O Macaé vem de um empate e uma vitória, fora de casa, contra o Boavista. Já o Botafogo busca sua primeira vitória, vindo de dois empates contra a Portuguesa e contra o Fluminense.

Destaques

O Macaé espera contar com mais uma boa partida do seu camisa 9, Pipico, que já marcou 4 gols até aqui na competição, e é a esperança de gols do time.

Já o Botafogo aposta em mais uma boa partida da sua jovem dupla de zaga, composta por Marcelo e Igor Rabello, após uma boa partida de ambos, no clássico contra o Fluminense.

Histórico do confronto

Botafogo e Macaé já se enfrentaram 12 vezes. O alvinegro possui ampla vantagem no confronto, tendo conquistado 9 vitórias e 1 empate. O Macaé venceu o Botafogo apenas 2 vezes, e espera repetir o feito, com o apoio de sua torcida.

Prováveis escalações

- Provável Macaé (Téc: Josué Teixeira): Andrey; Marcelo, Luis Felipe, Admilton e Matheus Oliveira; Charles, Igor João, Lepu e Alex; Carlinhos e Pipico.

- Provável Botafogo (Téc: Felipe Conceição): Jefferson; Gilson, Igor Rabello, Marcelo e Arnaldo; Matheus Fernandes, João Paulo e Valencia; Luiz Fernando, Pimpão e Brenner.

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo de Souza Couto (RJ) e Gilberto Stina Pereira (RJ)