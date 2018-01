Recordar é viver: relembre confrontos entre Botafogo x Macaé

Foto: Vitor Silva/SS Press

Botafogo e Macaé duelam nesta quinta-feira (25) no Moacyrzão às 19h30 (de Brasília) pela terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca 2018. Em toda a história, Botafogo e Macaé tem um histórico de poucos confrontos: se enfrentaram apenas 12 vezes; 10 delas pelo Campeonato Carioca, e as outras 2 pelo Campeonato Brasileiro Série B, em 2015.

O Alvinegro leva vantagem no embate, onde possui 9 vitórias e 26 gols marcados. O Macaé, por sua vez, venceu 2 dos 12 confrontos e marcou 12 gols. Em toda a história, ocorreu apenas 1 empate.

Para entrar no clima do próximo confronto entre as equipes, a VAVEL Brasil separou 3 partidas entre Botafogo e Macaé. Confira!

Botafogo 7 x 0 Macaé - Campeonato Carioca 2008 - 5ª Rodada da Taça Rio

Esse foi o primeiro embate entre Botafogo e Macaé na história; é também o jogo com mais gols (7) e com a maior diferença no placar (7 a 0) no embate entre as duas equipes. Na tarde daquele domingo de páscoa, dia 23/03/2008, em partida disputada no Estádio Nilton Santos, o Botafogo goleou por 7 a 0 o Macaé. Após a vitória com placar elástico, o Botafogo, na época comandado por Cuca, manteve a liderança do Grupo 2 da Taça Rio com 15 pontos e 100% de aproveitamento. Em tarde inspirada, Wellington Paulista marcou 4 vezes e manteve a artilharia do campeonato. Após o juiz voltar a primeira cobrança de pênalti assinalando que o goleiro Cássio havia se adiantado, Lucio Flávio repetiu a cobrança (e o canto) e fez o gol. Fábio, de cabeça e Triguinho, driblando o goleiro, foram os autores dos outros 3 gols.

Em jogo com predomínio total do Alvinegro, ocorreram outras chances de gol que foram desperdiçadas, o que poderia ter tornado o placar ainda maior. Esse 7 a 0 contra o Macaé é até hoje o maior placar da história em jogos disputados no Estádio Nilton Santos.

Botafogo 1 x 1 Macaé - Campeonato Carioca 2011 - 7ª Rodada da Taça Guanabara

O primeiro e único empate entre o Alvinegro e o Macaé ocorreu em um domingo, 13/02/2011, em partida disputada pela última rodada da fase de grupos da Taça Guanabara, no Estádio Nilton Santos.

O Macaé saiu na frente com um gol de Robson aos 38 minutos do primeiro tempo em jogada pela lateral direita. Marcos Tamandaré deu um passe em profundidade para Luis Mário que chegou na linha de fundo e fez um cruzamento rasteiro para a entrada da pequena área, onde Robson desviou e a bola foi lentamente em direção ao gol de Jefferson, beijou o pé da trave e entrou para o fundo das redes. O Botafogo chegou ao empate logo no início do segundo tempo, aos 3 minutos. Alessandro fez jogada individual, tabelou e sofreu a falta na entrada da área. Renato Cajá cobrou a falta no canto do goleiro, a bola bateu na trave e entrou.

Em jogo que o Botafogo perdeu muitas chances de gol, o empate fez com que o Alvinegro caísse para segunda colocação do Grupo B, culminando no confronto diante do Flamengo pela semifinal da Taça Guanabara de 2011.

Macaé 4 x 2 Botafogo - Campeonato Brasileiro Série B 2015 - 9ª Rodada

No dia 27/06/2015, o Macaé venceu o Botafogo no jogo em que mais marcou gols na história do confronto. Em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2015, o Macaé venceu por 4 a 2 o Botafogo, no Moacyrzão, e tirou a invencibilidade da equipe Alvinegra na competição.

O Macaé saiu na frente aos 18 minutos do primeiro tempo, onde após cruzamento da direita feito por Marquinho, Anselmo cabeceou no cantinho, sem chances para o goleiro Renan. Aos 23 minutos a dobradinha do Macaé funcionou novamente; após cobrança de lateral, Marquinho levou a bola na linha de fundo e cruzou para Anselmo, que na entrada da pequena área fez o seu segundo gol na partida, aumentando a vantagem para 2 a 0. O Macaé aumentou a vantagem para 3 a 0 aos 32 minutos do primeiro tempo, quando o ataque do Macaé chegou em nova jogada pela linha de fundo, dessa vez com Henrique que cruzou no segundo pau, e Pipico chegou sem ângulo e cabecou para o fundo das redes.

O Botafogo diminuiu aos 11 minutos do segundo tempo com Daniel Carvalho, que após driblar 2 jogadores, bateu no canto esquerdo do goleiro Fernando Ribeiro. Aos 15 minutos do segundo tempo, o Botafogo chegou ao segundo gol: após bola alçada na área por Daniel Carvalho, Fernando Ribeiro falhou ao segurar a bola na pequena área e Roger Carvalho chegou para cabecear para o fundo do gol. O Macaé decretou a vitória pouco depois, aos 26 minutos do segundo tempo, onde Diego chegou novamente pela linha de fundo e cruzou para Anselmo, que disputou com Renan no alto e após um bate-rebate na área, Pipico chegou e empurrou para balançar as redes pela 4ª vez para o Macaé.