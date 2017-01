Bragantino supera Juventude e avança às quartas da Copinha

O penúltimo jogo pelas oitavas de final da Copa São Paulo, foi entre Juventude e Bragantino. A equipe Paulista levou a melhor e avançou para as quartas de final vencendo o time gaúcho por 1 a 0. O confronto foi realizado no Estádio Distrital Inamar, em Diadema, às 16h.

O Bragança Paulista tenta igualar marca de 2001 quando chegou a semifinal da Copinha. Agora o Braga enfrenta o Juventus-SP que bateu o Avaí também pelo placar de 1 a 0 na manhã de domingo (15). O jogo será na quinta-feira (19), às 16h.

Primeiro tempo com poucas chances de gol; Artilheiro do Braga faz a diferença

O Bragantino começou o jogo com a marcação muito alta, dificultando a saída de bola do Juventude. Mas quem teve a primeira oportunidade foi o time gaúcho em um contra ataque, a bola chegou em Caprini que finalizou de fora da área, mas Alyson fez a defesa.

O gol do Bragantino saiu muito cedo, jogados apenas sete minutos de partida, o artilheiro Bruno Oliveira, em um lindo lançamento de Lucas Nathan entre a defesa, deixou o atacante de cara para o gol que tocou no canto do goleiro. Ele chegou aos quatro gols nessa Copinha.

Após o gol, o Juventude tentou mudar sua proposta e avançou mais ao ataque, conseguindo algumas chances, porém sem grandes resultados. O duelo era bem movimentado, as duas defesas estavam bem fechadas, dificultando a vida dos atacantes que não conseguiam furar o bloqueio.

Aos 30' finalmente outra boa jogada voltou a aparecer, Bruno Oliveira na ponta direita aplicou uma linda caneta no adversário, entrou na área e arrematou para o gol, mas Raul conseguiu salvar o Juventude. Lucas Nathan voltou a ameaçar a equipe de Caxias, em uma finalização de longe passando próxima ao gol.

O juiz da partida, Márcio Roberto, foi muito rigoroso na etapa inicial, aplicando cartões amarelos em jogadas normais. O árbitro aplicou quatro cartões, sendo para, Rodrigo, Lucas Felipe, Thiago e Victor.

Equipe paulista tem atuação segura e garante vaga para a próxima fase

Ambos os times voltaram com a mesma postura que encerraram o primeiro tempo. Juventude mais avançado e o Bragantino recuado em seu campo de defesa. A primeira chance da etapa final foi com apenas 10 minutos, em bom cruzamento pela esquerda, o zagueiro do Braga, Caio, cabeceou para o chão e Raul defendeu no reflexo.

O Bragança Paulista era quem gostava do jogo. A partida era muito lenta, com poucas tentativas de finalização. Aos 21' finalmente uma chance surgiu, Lucas Nathan novamente achou um companheiro na área, João Victor tentou encobrir o goleiro mas jogou por cima da meta. O time de Caxias do Sul respondeu com Ribeiro, ele entrou na área e chutou colocado de direita, a bola passou perto do gol.

Com 30 minutos, a equipe alviverde achou um cruzamento que desviou no defensor do Braga, a bola foi na direção do goleiro Alyson, que errou o tempo de bola e quase deu o empate para o Juventude.

No final da partida, os gaúchos foram obrigados a se lançarem ao ataque. O Bragantino se defendeu muito bem. A situação do time de Caxias piorou quando Thiago recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O árbitro ainda concedeu seis minutos de acréscimos, o Juventude teve a última chance em uma bola parada próxima a área, Miguel Morais cobrou forte e o goleiro Alyson defendeu com segurança.

Kevin, de 19 anos, acreditava que o Juventude podia ter ido bem mais longe na competição: "Cara, a gente fica chateado porque o Juventude é muito grande pra gente se contentar só com oitavas de final. Por tudo que nos proporcionou, com uma estrutura boa para chegarmos até aqui e irmos o mais longe possível".

O capitão Lucas Nathan, comentou sobre a classificação para as quartas de final: "A gente entrou fechado, conversamos antes do jogo, a gente se entregou, deu o máximo e no final do jogo não conseguia mais ficar de pé. Mas é isso, é comemorar agora e concentrar para a próxima fase e vermos se conseguimos nos classificar mais uma vez".