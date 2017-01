Resultado de Juventus e Bragantino pela Copa São Paulo de Futebol Junior

Google Plus

Atualiza o conteúdo

49' Fim de jogo! O Juventos está nas semifinais da Copinha!

48' O Juventus volta a ter a posse de bola no campo de ataque.

46' João Vitor carrega a bola até a linha de fundo e chuta para o goleiro Vitor Omena fazer outra defesa.

45' Mais quatro minutos.

44' VITOR OMENA DEFENDE! Em cobrança ensaiada, Arthur chuta colocado, no ângulo esquerdo, mas goleiro defende.

43' Falta de perigo para o Bragantino, que arrisca o tudo ou nada.

39' Cartão amarelo para Alexandre, do Juventus.

39' Os jogadores perdem a cabeça após falta de Alexandre. Confusão em campo.

37' A partida esquenta nesse final de jogo. Muitas disputas de bola.

34' EXPULSO! Klyverson perde disputa contra Arthur, faz falta e agride o atleta do Bragantino. O árbitro dá o segundo cartão amarelo para o jogador.

31' O Juventus domina o jogo e valoriza a posse de bola.

24' Dener solta a bomba de fora da área, a bola sobe e vai para fora.

22' Muda o Bragantino! Sai Gustavo e entra Paulo Junior.

21' Quase o segundo! Caio Talarico cabeceia após cruzamento de Douglas em cobrança de falta e a bola passa perto do gol.

18' GOOOOOOOOOL DO JUVENTUS! Moicano bate para o gol, o goleiro tenta afastar, mas Cesinha faz o gol, na garra, esticando a perna para conseguir chutar.

16' Mudança no Juventus! Saem Gabriel e Cadu, entram Nícolas e Moicano.

13' Klyverson dá lençol e arrisca de longe, mas a bola chega fraca para o gol.

Por causa da chuva forte, o campo fica com diversas poças d'água, que atrapalham o andamento do jogo.

10' Douglas tenta cruzamento para a área, mas a bola vai direto para fora.

7' Cartão amarelo para Cadu, do Juventus e para Gustavo, do Bragantino.

Bragantino pressiona saída de bola do Juventus.

3' Arthur chuta para o gol, mas a bola bate na barreira. Gustavo afasta.

2' Falta perigosa para o Bragantino.

00' Mudança no Bragantino! Franklin e Kaio Lucas saem, e entram Lucas Felipe e Arthur

00' Começa o segundo tempo!

Outro ponto a se destacar são as faltas violentas. O juiz deu apenas um cartão amarelo num primeiro tempo com diversos lances perigosos. A chuva colabora com a agressividade nos primeiros 45 minutos.

A primeira etapa foi disputada, mas o Juventus dominou boa parte da etapa inicial. O Bragantino, entretanto, teve as melhores chances, incluindo um pênalti desperdiçado por Bruno Oliveira.

47' Final do primeiro tempo.

45' Douglas arrisca de canhota de longe, e a bola vai para fora.

41' Lucas Nathan recebe cartão amarelo por entrada em Gabriel.

37' OMENA DEFENDE! Bruno Oliveira finaliza forte no meio, goleiro cai e faz a defesa. Na volta, Gustavo afasta.

36' PÊNALTI! Lucas Vinicius cai na área e o juiz marca penalidade máxima.

34' Thiaguinho arrisca de longe e é travado por Gustavo.

32' Falta é cobrada e defesa consegue afastar.

31' Juventus pressiona, Bragantino não consegue dominar a bola e comete falta. Vem cruzamento.

28' Dener tenta de novo, de fora da área, e goleiro do Bragantino faz defesa.

Chuva forte na Rua Javari.

26' Dener domina bola próximo ao gol, ajeita e finaliza fraco para Alison defender.

23' Caio Lucas rouba a bola no campo do adversário, tenta finalizar e a bola explode na defesa.

19' Douglas finaliza de longe, e Alison defende.

17' Douglas lança para Cadu, que chuta cruzado para fora.

15' Dener faz cruzamento rasteiro para Cesinha perto da pequena área, mas a defesa afasta.

O Bragantino começou recuado, mas ao longo dos primeiros dez minutos foi se adiantando. Criou situações de gol. Jogo disputado.

11' ALYSON! Agora é a vez do arqueiro do Bragantino fazer boa defesa. Cesinha arrisca de longe, e o goleiro espalma.

9' VICTOR OMENA! João Victor passa por dois, invade a área e chuta no canto para o goleiro fazer boa defesa.

4' Bruno Oliveira faz boa jogada pela direita e cruza rasteiro, mas Gustavo tira a bola da área do Juventus.

1' Dener chuta da entrada da área e a bola explode em Calebe. Primeiro ataque da partida.

00' Rola a bola! Começa o jogo na Rua Capivari.

O Bragantino vem com: Alyson; Calebe, Caio Talarico, Victor e Lucas Vinícius; Franklin, Gustavo, Lucas Nathan e Bruno Oliveira; João Victor e Kaio Lucas.

Escalação do Juventus: Vitor Omena; Douglas, Gustavo, Luiz Carlos e Barreto; Thiaguinho, Klyverson, Cesinha e Cadu; Gabriel e Dener.

As equipes estão no campo de jogo.

Quem vencer o confronto encara o vencedor de Flamengo e Corinthians, que disputarão vaga nas semifinais hoje, às 19h30.

O Bragantino também se classificou com apenas um gol nas oitavas, contra o Juventude. A equipe tem cinco vitórias e uma derrota até aqui.

O Juventus chegou às quartas de final com uma vitória de placar mínimo sobre o Avaí. Sua campanha é de cinco vitórias e uma derrota.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Copa São Paulo de Futebol Junior! Hoje teremos partida entre Juventus-SP e Bragantino na Rua Javari, em São Paulo.