Bragantino controla vantagem, empata sem gols com Anápolis e avança na Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil 2017, realizada no estádio Jonas Duarte, em Anápolis/GO.

Nessa quarta-feira (15), o Anápolis recebeu o Bragantino no estádio Jonas Duarte pela primeira fase da Copa do Brasil 2017. Num cotejo que no geral teve poucas chances de lado a lado, o placar ficou mesmo em 0 a 0 e garantiu a classificação do Bragantino, que tinha a vantagem nesta fase do torneio.

Com o resultado, os paulistas alcançam a segunda fase da competição onde encontrarão o Vitória, em data ainda a ser definida. Agora, o time goiano volta as atenções para o campeonato estadual deixando o cenário do certame nacional.

A primeira chance foi dos goianos, aos oito minutos, com Valdomiro, que arriscou de longe e o goleiro Renan defendeu sem maiores problemas. Aos 14, veio a resposta visitante com Adriano Paulista, que recebeu em profundidade e chutou colocado para boa defesa de João Vitor.

Nos minutos seguintes, e durante boa parte da primeira etapa, o conjunto paulista continuou dominando a partida, porém sem conseguir capitalizar as oportunidades. No fim do primeiro tempo, ainda houveram chances para ambos os lados. Entretanto, foram desperdiçadas por Bruno Oliveira, do Braga, e Marcelo, por parte dos locais e assim o placar ficou mesmo em 0 a 0 no intervalo.

Os primeiros 30 minutos após o intervalo foram muito pouco relevantes em termos de fatos dentro de campo, com a ocasião mais importante sendo a paralisação da partida por quatro minutos, por conta do uso de sinalizadores pelos torcedores do Anápolis.

O Massa Bruta voltou a assustar no minuto 32, quando Rafael Grampola recebeu na área e tentou um voleio, obrigando João Vitor a defender sem muitos problemas. Aos 42, o time da casa assustou com cabeçada do zagueiro Valdomiro, que passou rente a trave e quase marcou o tento. Os instantes finais foram apenas protocolares e o marcador não se alterou, classificando o Braga.