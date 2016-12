Reforços do Ceará, Romário e Everton Silva estão motivados para a próxima temporada

Foto: Arquivo Pessoal

Nesta semana o alvinegro de Porangabuçu anunciou a contratação do lateral-esquerdo Romário e do lateral-direito e meia Everton Silva. Amigos também fora de campo, os atletas vivem a expectativa de atuar no novo clube.

"Confio muito no projeto do Ceará para o próximo ano. Já acompanho o clube há muito tempo e sempre tive vontade de jogar com a camisa do Vozão. Agora tenho essa oportunidade e espero retribuir todo o carinho e confiança que estou recebendo dos torcedores através das redes sociais", conta Romário.

O jogador de 24 anos foi um dos destaques da campanha vitoriosa do Atlético Goianiense, que conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano.

"Sei que voltar para a elite do futebol brasileiro é um dos grandes objetivos do Ceará. Com certeza nós vamos em busca disso e claro, também queremos o título do Estadual, além de fazer um grande campeonato na Primeira Liga, já que agora o Ceará também estará disputando", avalia o lateral-esquerdo.

O experiente Everton Silva, que já foi campeão brasileiro pelo Flamengo, acredita na força do Ceará para a próxima temporada e sabe que a cobrança vai ser grande.

"Estou indo para um time grande, que tem a torcida muito presente, que cobra e apoia também. Conversei com alguns amigos que jogaram no Ceará e todos me falaram muito bem do clube. É uma equipe organizada e referência no Nordeste. Estou muito feliz com essa oportunidade e vou dar meu máximo para conquistar todos os objetivos do Vozão", garante Everton Silva.

Além da satisfação de vestir a camisa do Ceará, Romário e Everton Silva também comemoram a oportunidade de atuar juntos mais uma vez. Os dois amigos jogaram no Red Bull Brasil e no Avaí.

"O Everton é um irmão para mim, nos conhecemos no Red Bull e desde então temos uma amizade muito forte. Torço muito por ele e sei que ele também torce por mim. Estou feliz de poder jogar com ele novamente e tenho certeza que vamos fazer um grande ano no Ceará", finaliza Romário.

Ficha técnica:

Nome: Everton Silva

Nome completo: Everton José Modesto Silva

Data de nascimento: 4 de agosto de 1988

Naturalidade: São João do Meriti/RJ

Posição: Lateral-direito e meia

Altura: 1,75m

Peso: 75kg

Clubes: Friburguense, Flamengo, Red Bull Brasil, Joinville, Avaí, Chapecoense, Paysandu, Boa Vista, Duque de Caxias, Ponte Preta

Nome: Romário

Nome completo: Romário Guilherme dos Santos

Data de nascimento: 13 de março de 1992

Naturalidade: Diadema/SP

Posição: Lateral-esquerdo

Altura: 1,71m

Peso: 75kg

Clubes: Audax, Porto (Portugal), Bahia, Red Bull Brasil, Avaí, Atlético Goianiense