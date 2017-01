Já classificado, Ceará empata com Taboão da Serra, que também avança na Copa São Paulo

Diante da equipe do Taboão da Serra, o Ceará entrou em campo classificado para próxima fase, enquanto a equipe paulista precisava ao menos de um empate na tarde deste domingo (8), no Estádio Municipal Vereador José Ferez. O empate por 1x1 marcou o encerramento da última rodada do grupo 19 da Copa São Paulo Júnior 2017 e classificou as duas equipes.

O alvinegro nordestino, que passou como líder do grupo, enfrentará mais uma equipe paulista, o Mogi Mirim, com data do confronto ainda indefinida. Segundo colocado, o Taboão da Serra vai medir forças com o tradicional Internacional, data do duelo também não foi confirmada.

Na outra partida do grupo, o Madureira venceu o Luverdense por 2x0 e dependia de uma vitória nordestina para ficar com a segunda colocação do grupo. Após empate, a eliminação carioca foi inevitável.

Taboão domina primeiro tempo

Se para o Ceará o jogo não valia muita coisa, para a equipe anfitriã significava a classificação para a próxima fase do principal torneio de futebol Júnior do país. Não poderia ser diferente e precisando pontuar, o Taboão da Serra foi para cima e, com autoridade, dominou o primeiro tempo da partida. Mesmo atuando melhor, o Taboão não conseguiu tirar o zero do placar.

Ceará reage e partida fica equilibrada

Apático nos primeiros 45 minutos, o Ceará voltou do intervalo com mudanças, entre elas a entrada de Rafinha, que precisou de apenas 2 minutos para mostrar a que veio e, após bela jogada individual, inaugurou o marcador.

O gol nordestino aumentou ainda mais a pressão da equipe local, que com a derrota parcial ia se despedindo da competição. Sem muitos lances importantes, o placar ia caminhando para mais uma vitória do Ceará, que já havia vencido as duas primeiras rodadas. Até que, aos 39 minutos, após cruzamento de Pimentel, Vinicius fez de cabeça o gol que classificou o Taboão da Serra para próxima fase da Copa São Paulo Júnior 2017.