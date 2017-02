Douglas Baggio comenta nascimento de filha e comemora ida ao Ceará

(Foto: Mauro Jefferson/Ceará)

O ano de 2016 foi de desafios para Douglas Baggio, atacante vinculado ao Flamengo e emprestado ao Ceará em 2017. O jogador disputou a Série B pelo Luverdense, clube de Mato Grosso, e não conseguiu o acesso, mas fez uma boa campanha e terminou na nona colocação. Na vida pessoal, o nascimento de sua filha Valentina também marcou Baggio.

Natural do Rio de Janeiro, o jovem atacante de 22 anos precisou se mudar para Lucas do Rio Verde, sede do ex-clube Luverdense. Ao chegar lá, Douglas Baggio se adaptou a uma nova função no campo e fora dele, vivendo a rotina de pai. O atacante comentou com exclusividade à VAVEL Brasil sobre o ano de 2016 e o momento especial na sua vida particular.

"O ano de 2016 foi muito bom, melhor ano na minha vida pessoal. Foi um ano de aprendizado tanto no futebol como na vida de um pai", disse o atacante do Ceará.

Agora, 2017 reservou um novo destino para Douglas, já que o atacante jogará pelo time do Ceará, equipe popular no nordeste e também no Brasil. Ele contou como foi a chegada na clube e a recepção na cidade.

"A recepção foi espetacular, torcida e clube que abraça o atleta, gostei muito e venho cada vez mais gostando do clube e aprendendo cada vez mais", declarou o jogador.