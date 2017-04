Jogo Ceará x Ferroviário AO VIVO online na final do Campeonato Cearense 2017 (0-0)

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos agora a transmissão da primeira partida entre Ceará x Ferroviário ao vivo pela final do Campeonato Cearense 2017. A disputa será executada na Arena Castelão, às 16h deste domingo (30). Fique conosco aqui na VAVEL Brasil.

Apitará a partida Wladyerisson Oliveira com seus auxiliares Anderson Freire, Carolina Romanholi e Adriano Barros

Do lado do Ferroviário, o técnico da equipe se mantem otimista e buscará a vantagem a partir deste primeiro jogo.

Promovendo o Clássico da Paz, em decisão conjunta da diretoria das equipes e da Federação Cearense de Futebol, a partida deverá ter zona mista no setor Premium do estádio.

O atacante Magnata, que busca artilharia do campeonato, tem atualmente 7 gols marcados.

Apesar da ausência, o atacante Magno Alves prega otimismo concentração para a partida: "Não podemos subestimar o Ferroviário. Eles chegaram com méritos para a final;estão motivos, eliminaram o Fortaleza e irão tentar nos surpreender. Temos que nos concentrar e estar ligados."

Para o primeiro combate, a equipe do Ceará não poderá contar com o goleiro Everson. O arqueiro foi detectado com uma inflamação no cotovelo e deverá ser substituído.

Esta é a primeira partida entre três jogos que deverão ser disputados. O segundo jogo acontecerá na quarta-feira (03) às 21h45 e o terceiro e último jogo no próximo domingo (07) às 16 horas. Todas as partidas serão disputadas na Arena Castelão.