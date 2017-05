Visando a Série B, Ceará anuncia contratações de Pio e goleiro Fernando Henrique

Foto: Christian Alekson/Ceara

Após o título estadual conquistado no meio de semana, o Ceará Sporting Club iniciou o período de contratações visando a Série B do Brasileirão. A equipe alvinegra já contratou o atacante Roberto, ex-Novorizontino, e nesta sexta-feira (5) anunciou os acertos com o defensor Pio e o experiente goleiro Fernando Henrique.

O volante, que também pode atuar como lateral, teve passagem marcante pelo Fortaleza, sendo um dos pilares do elenco nas últimas temporada. Neste ano, Pio jogou pela Linense, onde caiu nas quartas de final do Paulistão. Pelo Tricolor de Aço, foram 87 jogos e 17 gols. A contratação do jogador repercutiu negativamente nas redes sociais.

Fernando Henrique chegou ao Ceará após longa passagem pelo Fluminense. O goleiro permaneceu em Porangabuçu entre 2011 e 2013. Após sair do futebol cearense, jogou pelo Inter de Lages, Remo e estava no Vila Nova-MG. No Vovô, o goleiro foi tricampeão cearense.

Na manhã desta sexta, as informações começaram a circular na imprensa cearense e foi rapidamente confirmada pelo presidente do Ceará, Robinson de Castro. Os dois jogadores já realizaram as avaliações médicas, assinaram contrato e realizaram trabalhos em Porangabuçu nesta tarde. O vínculo do goleiro e do volante serão até o final de 2017.

Na meta alvinegra, a concorrência será grande para Fernando Henrique. O titular é Evérson e o reserva é Lauro, ex-Internacional e Atlético-MG. Especula-se que Pio será utilizado na lateral direita do Vozão, pois Cametá está em processo de negociação com o futebol português. No meio, ele teria que disputar vaga com o promissor Raúl e Richardson.

O Ceará disputará mais uma vez a Série B. Recentemente a equipe bateu o Ferroviário por 2 a 0 na final do Estadual. A equipe de Givanildo Oliveira estreia na segunda divisão dia 12, contra o CBR, fora de casa.