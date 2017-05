Destaque do Novo Horizontino no Paulistão, atacante Roberto é oficializado no Ceará

Foto: Christian Alekson / CearaSC.com

Ainda em busca de reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, o Ceará foi ao mercado e conseguiu contratar no início da semana o atacante Roberto, de 31 anos, que estava no Novo Horizontino. O atleta foi anunciado pelo clube alvinegro nesta sexta-feira (5) e está realizado testes físicos e treinamentos desde que chegou à capital cearense.

Destaque no clube paulista, o atacante conseguiu ajudar seu time a chegar nas quartas de final da competição com cinco gols marcados. Sua forma de jogar, segundo o próprio, é um pouco diferente da de artilheiro, visto que o jogador informou ao site do clube, em entrevista, que tem características de velocidade e intensidade, gostando de passar para que um companheiro ache as redes. Além disso, o avançado comentou da sua felicidade de se juntar ao grupo.

"Estou feliz pela oportunidade. Um clube do tamanho da estrutura que o Ceará possui tem a obrigação de ter como objetivo o acesso à Série A", declarou. "Sou um atacante de muita velocidade e intensidade, gosto de jogar pelas laterais do campo. Gosto bastante também de procurar a linha de fundo para servir o centroavante", concluiu a auto-avaliação.

Depois de quatro anos entrando como favorito ao acesso, mas não conquistando, o Ceará vem para 2017 com uma estrutura-base mudada em relação às últimas temporadas. Roberto, por sua vez, destacou a sua vontade de ajudar o Vovô a conseguir a tão sonhada subida de divisão. "De mim, a torcida pode esperar muito comprometimento e dedicação dentro de campo. Quero ajudar nas vitórias para construir uma parceria boa com essa torcida maravilhosa", exaltou.

Roberto é natural de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, e já defendeu 11 clubes até chegar no Ceará, sendo, entre eles, o Figueirense, Coritiba, Avaí e Criciúma, além de passagens pela Ásia.