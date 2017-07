Ceará é eficiente, bate Paysandu fora de casa e se aproxima do G-4

INCIDENCIAS: Partida válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, no Estádio Mangueirão, em Belém, PA

Em partida de poucas alternativas ofensivas, o Ceará prevaleceu com sua eficiência e venceu fora de casa o Paysandu por 2 a 1, em jogo válido pela 17ª rodada da Série B, no Estádio Mangueirão. Os tentos do Vozão foram marcados por Elton e Arthur, enquanto Magno anotou pro Papão.

Com a vitória o time cearense chegou aos 25 pontos e colou no G-4, ocupando o sexto lugar. Já o Paysandu está na porta do Z-4 com 20 pontos, somente três a frente do Luverdense, primeiro time dentro dessa parte da tabela. Na próxima rodada o Papão visita o Santa Cruz na terça (1), às 20h30, na Arena Pernambuco, enquanto o Vozão recebe o Criciúma no Castelão no mesmo dia, mas às 21h30.

Na primeira chance do jogo, aos 12 minutos, o Ceará abriu o placar. Elton recebeu cruzamento de Ricardinho e escorou de cabeça para completar pro gol. Com 23, nova chance dos visitantes. Elton dessa vez tentou uma bicicleta, porém mandou por cima do gol, não conseguindo ter sucesso na jogada acrobática.

O jogo no geral caiu muito e mesmo tentando pressionar, o Paysandu não conseguia criar chances relevantes. Do outro lado, o Ceará, confortável com a situação de vantagem, passou a especular mais em chances de contra-ataque, que não foram tão bem aproveitadas. A última chance do primeiro tempo foi com Gualberto, que assustou Éverson com a pelota passando ao lado da trave.

No segundo tempo, o Paysandu voltou pressionando. Aos 11 minutos, Rodrigo obrigou Everson a trabalhar após sua finalização forte. O Vozão assustou aos 15. Em cobrança de Ricardinho, Emerson se esticou para fazer a intervenção. No minuto seguinte, veio o empate do Papão. Magno recebeu na área e bateu forte, não dando chances ao arqueiro rival, colocando 1 a 1 no marcador.

Com 27, o time da casa voltou a atacar. Rodrigo driblou boa parte da defesa rival e finalizou no canto, porém na hora de finalizar a bola passou raspando na trave. O time nordestino voltou a ficar na frente aos 32. Arthur recebeu de Romário e na cara do gol mandou para o fundo das redes para colocar o Vozão na dianteira do placar: 2 a 1. Nos instantes finais, o Paysandu até pressionou, mas não conseguiu chegar ao empate e o marcador ficou mesmo em 2 a 1 para o Vozão.