Ceará contrata atacante Leandro Carvalho por empréstimo junto ao Paysandu

Foto: Bruno Aragão/CearaSC.com

Sendo especulado nos últimos dias, o Ceará pôs fim na discussão que se levava sobre o futuro do atacante Leandro Carvalho nesta terça-feira (1º). O atleta de 22 anos defenderá o alvinegro até o fim do ano sob contrato de empréstimo, junto ao Paysandu. O jogador já realizou exames, assinou contrato e será apresentado durante o jogo da equipe contra o Criciúma, no Castelão.

Animado com a nova fase de sua carreira, Leandro Carvalho exaltou a torcida alvinegra, além de prometer dar tudo de si para o novo clube, já visando o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. "Eu vim na expectativa de honrar a camisa do Ceará e dar o meu melhor dentro de campo junto da equipe", disse ao site oficial da agremiação.

"É muito gratificante jogar em uma equipe que é possível sentir o carinho da torcida [logo na chegada]. Quando eu estava sendo especulado, eles [torcedores] me apoiaram e tentarei dar alegrias para eles dentro de campo. E, se Deus quiser, iremos vibrar juntos o acesso à primeira divisão", acrescentou em seu discurso.

A chegada de Leandro a Fortaleza deixa de ser surpresa quando o técnico do Vovô, Marcelo Chamusca, foi quem pediu a contratação, visto que havia treinado o atacante em sua passagem no Paysandu no primeiro semestre - onde conquistou o campeonato paraense com boa atuação do jogador.

O atleta realizou 24 partidas, ao todo, pelo Papão e marcou quatro gols no total e será mais uma opção de ataque para o time, que agora conta com 11 jogadores para o setor.

Em oitavo lugar na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, o Ceará tem dois pontos de diferença para o Internacional, quarto colocado e primeiro dentro do grupo de acesso à Série A. O alvinegro recebe o Criciúma nesta terça-feira (1º) visando entrada no G-4.