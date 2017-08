Lateral-esquerdo Romário destaca aumento de confiança do Ceará após vitória sobre Criciúma

Google Plus

Romário é um dos destaques do Ceará na Série B deste ano (Foto: Christian Alekson)

Nesta terça-feira (1), o Ceará recebeu o Criciúma na Arena Castelão e voltou a vencer em casa, 3 a 0, com gols de Edson Borges (contra), Cafu e Elton. Com a vitória, o time chegou ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Um dos destaques da partida foi o lateral esquerdo Romário, para o atleta a vitória foi importante para a sequência da competição. “Vitória importante, precisávamos dessa vitória. Tivemos uma boa apresentação, dá mais confiança para a continuidade no campeonato”, afirmou.

Outro destaque na partida foi Lima, que substituiu Ricardinho e fez ótima partida. Criando boas chances no meio campo do Vozão e dando passe para o terceiro gol, marcado por Elton. O jogador afirmou que vê em Ricardinho um exemplo a ser seguido. “Ricardinho é um excelente jogador. Vejo ele como um cara em que eu me inspiro desde que cheguei aqui, quando observava ele nos treinos”, disse o meia.

Com os três pontos conquistados na partida diante do Criciúma, o Ceará chegou a 28 pontos e está na quarta posição com a mesma pontuação de Guarani e Juventude, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

A próxima partida do Vozão será no sábado diante do ABC, fora de casa, no Frasqueirão, às 16h30.