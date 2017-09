Retorno de Raul e dúvida no ataque: Chamusca esboça Ceará para enfrentar Londrina

Importante para meio-campo alvinegro, atleta estará presente no jogo contra Londrina (Foto: Lucas Moraes /cearasc.com)

O Ceará tem boas notícias nesta quarta-feira (6) visando o embate contra o Londrina, pela Série B no próximo sábado (9). Raul, volante do alvinegro, está de volta ao time titular depois de ter ficado dois dias afastado no Departamento Médico por causa de uma virose. Rafael Carioca, com o mesmo problema, acabou não treinando e pode ficar de fora da relação caso não melhore até amanhã, quando a equipe viaja.

No treino desta quarta-feira, Jackson Caucaia acabou caindo para o time dos reservas com o retorno de Raul. Mas um nome que vem chamando atenção de Marcelo Chamusca, técnico do alvinegro, é Leandro Carvalho, muito por suas atuações na Taça Fares Lopes. O atacante participou de trio ofensivo nos últimos três treinamentos - contando com o desta quarta-feira - ao lado de Elton e Lelê, que deve ser o comando ofensivo que entrará em campo no Estádio do Café, em Londrina.

Mas a dúvida ainda paira sobre a cabeça do treinador, que colocou Cafú no lugar de Leandro durante certo momento do treinamento. Ricardinho também pode entrar para o lugar do atleta do Paysandu, o que resultaria numa formação com quatro meio-campistas e dois homens de ataque.

A formação provável do Ceará para enfrentar o Londrina é: Éverson, Tiago Cametá, Rafael Pereira, Luiz Otávio, Romário; Pedro Ken, Raul, Lima; Lelê, Leandro Carvalho (Ricardinho), Elton.

O alvinegro cearense irá viajar nesta quinta-feira (7) para o Paraná, onde irá enfrentar o Londrina pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, onde o Vovô ocupa a quarta posição na tabela, podendo ultrapassar o Vila Nova e ocupar a terceira colocação caso vença no Estádio do Café.