Ceará realiza último treino e viaja para Londrina com Felipe Menezes entre os relacionados

Meia não atua há dois meses pela Série B (Foto: Mauro Jefferson/Cearasc.com)

A preparação na capital cearense para o jogo frente ao Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro 2017 acabou nesta quinta-feira (7). O Ceará realizou o último treino em Porangabuçu e viajou para o Paraná, onde fará um treino apronto na sexta-feira (8), visando o confronto deste sábado (9).

A novidade na lista de relacionados, apurada pela Tribuna BandNews FM, é que Felipe Menezes está entre os envolvidos após ficar dois meses sem jogar pelo certame. Rafael Carioca também viajou com a equipe, tendo se recuperado da virose que o tirou do treino na quarta-feira a tempo. E, além do meia e do lateral esquerdo, o volante Raul também está presente depois de ter treinado entre os titulares na quarta-feira (6). O jogador falou da expectativa que possui para o embate do fim de semana.

"Estou bem e espero fazer um bom jogo junto dos meus companheiros", afirmou na entrevista. "Cada jogo tem sua história, mas não esperamos partida fácil. Temos de estar ligados o tempo todo, porque em embates como esse, qualquer detalhe pode fazer a diferença", reconheceu o atleta, que ainda reforçou a força do grupo alvinegro.

Leandro Carvalho, por sua vez, deve fazer sua estreia jogando como titular do Vovô após ter treinado durante a semana fazendo trio de ataque com Lelê e Elton. Já conhecido do técnico Marcelo Chamusca, o atacante exaltou a forma como que os jogadores do Ceará o fizeram se sentir em casa, além de reafirmar a importância do entrosamento que isso gera.

"Desde que cheguei, o grupo me recebeu bem. Já tinha alguns amigos que conhecia, então o entrosamento é sempre bom no elenco, precisamo estar sempre entrosado, sempre conversando um com o outro, para que possamos ajudar o companheiro dentro de campo", declarou em entrevista coletiva.

Veja a lista dos relacionados para o jogo contra o Londrina:

Goleiros: Éverson e Fernando Henrique

Laterais: Tiago Cametá, Romário e Rafael Carioca

Zagueiros: Luiz Otávio, Rafael Pereira e Tiago Alves

Volantes: Raul, Pedro Ken e Jackson Caucaia

Meias: Felipe Menezes, Ricardinho e Lima

Atacantes: Leandro Carvalho, Lelê, Cafú, Arthur e Elton