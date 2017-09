Chamusca encerra preparação do Ceará e esboça equipe veloz para enfrentar Londrina

Sorridente, Leandro Carvalho deve fazer seu primeiro jogo como titular do Vovô (Foto: Lucas Moraes / Cearasc.com)

A preparação do Ceará para enfrentar o Londrina pela Série B neste sábado (9) acabou com um treino de reconhecimento de gramado no Estádio do Café, na tarde desta sexta-feira (8). No último treinamento, Marcelo Chamusca, técnico da equipe, esboçou um time que deve apostar na velocidade para enfrentar o time paranaense.

Com mudanças no setor ofensivo, o Vovô deve ir a campo com os avançados Lelê, Leandro Carvalho e Elton, tendo aceleração nas pontas, além de ter Lima flutuando nas costas do trio. Este último será o mais adiantado dos três meias, que ainda será composto por Raul e Pedro Ken, ao que tudo indica.

Com Raul de volta no time titular depois de ter ficado dois dias afastado por virose, traz a consistência defensiva que o volante vem apresentando durante toda a temporada, bem como uma qualidade na saída de bola do time. Pedro Ken entra em campo com sua postura tática eficiente, o que ajudará com quem Lima suba mais ao ataque para ajudar os três homens de frente.

No setor defensivo, nenhuma mudança. Éverson deve ter Tiago Cametá, Luiz Otávio, Rafael Pereira e Romário à sua frente. Vale ressaltar que as características ofensiva e veloz dos laterais irá colaborar diretamente com a postura visando velocidade de Marcelo Chamusca, segundo indica a possível escalação.

Com 37 pontos e ocupando o quarto lugar na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro de 2017, o alvinegro de Porangabuçu visita o Londrina com a expectativa de subir uma posição na tabela e encostar nos líderes, enquanto que, por outro lado, os paranaenses querem se aproximar cada vez mais do G-4 e com a classificação para a final da Primeira Liga frente ao Cruzeiro, motivação não deve faltar.