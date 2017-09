Ceará e América-MG se enfrentam em clima de decisão pela Série B do Campeonato Brasileiro

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da série B, realizada no estádio Castelão.

Nesta sexta-feira, (15), será realizada no estádio Castelão a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, ás 21h30, onde Ceará e América irão se enfrentar em uma partida de extrema importância para as duas equipes.

O Ceará entrará em campo em busca da vitória para poder alcançar o G4 e, para isso, usará o fator 'casa' a seu favor, já que dos últimos quatro jogos a equipe alvinegra venceu três.

Já o América, vai em busca de manter a liderança do campeonato. O time mineiro, atualmente, possui 44 pontos e pretende manter o bom desempenho dos últimos jogos, perdendo apenas uma das cinco recentes partidas disputadas.

Ceará finaliza treinos para partida contra o líder América-MG

O Ceará finalizou os treinos para a partida contra o líder América, nesta sexta-feira (15). Com 37 pontos, o Alvinegro vai em busca da vitória e mira o G4 da competição.

O goleiro Éverson, do Ceará, destacou a força dos torcedores da equipe, além de analisar o adversário da rodada e ressaltar a importância de um triunfo para seu time, provisoriamente na quinta posição.

“A atmosfera que está se formando para essa partida é muito importante. Sabemos que está tendo promoção na venda dos ingressos e que o torcedor vai comparecer e nos apoiar até o fim”, falou.

Além disso, o goleiro ressalta a importância do adversário, que é visto como o mais forte da competição.

“Temos uma motivação especial para enfrentar o América-MG, ele não é líder na competição à toa. É uma equipe qualificada e bem treinada que vai vir para cima da gente. A gente precisa vencer esse jogo, ganhar os três pontos para voltar ao G4 da competição, que é onde a gente quer ficar até o fim da Série B”, completou.

Já em Fortaleza, América encerra a preparação para a partida contra o Ceará

Na tarde da ultima quinta-feira (16), foi feito o ultimo treino preparatório para a partida contra o Ceará, em Fortaleza. Líder da competição nacional, o Coelho busca mais uma vitória para manter-se na ponta da tabela e seguir em busca do acesso.

O técnico Enderson Moreira aproveitou também para dividir o grupo em dois e acertar detalhes táticos da equipe que deve começar o duelo desta sexta-feira. As jogadas de bola parada também ganharam atenção especial do treinador americano. Depois, houve um rachão para fechar o dia.

A viagem longa fez com que o time não apresentasse condições de treino na sexta-feira, já que os jogadores e comissão técnica chegaram em Fortaleza por volta das 2h da manhã.

Algumas mudanças são esperadas na equipe, já que Messias, Ernandes e Ruy estão em tratamento no Departamento médico. O atacante Bill, suspenso, também é desfalque diante dos cearenses. Provável substituto no setor ofensivo, Hugo Almeida prevê um duelo complicado, mas crê que o Coelho tem forças para buscar três pontos.

“Sem dúvidas, é um adversário perigoso. Sabemos da qualidade do Ceará e eles estão pressionados porque saíram do G-4. Sabemos que será um jogo difícil, mas estamos preparados para fazer uma grande partida e buscar a vitória”, finalizou.