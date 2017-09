Com passagens por Santos e Palmeiras, Maikon Leite é emprestado ao Ceará até fim do ano

Atleta foi campeão da Copa do Brasil em 2012 com o Palmeiras (Foto: News Free/CON via Getty Images)

Logo após o empate frente ao América-MG pela Série B do Campeonato Brasileiro 2017 nesta sexta-feira (15), o Ceará anunciou via site oficial a contratação do atacante Maikon Leite, que chega por empréstimo até o fim da temporada junto ao Bahia. O atleta será regularizado na segunda-feira (18).

Maikon é um nome bem conhecido do futebol nacional, tendo passagens principalmente por Palmeiras, Sport, Santos, Atlético-PR e Náutico, contando ainda com serviços prestados no exterior, quando defendeu o Atlas e Toluca, ambos do México, além do Al-Shaab, dos Emirados Árabes.

O jogador de 29 anos esteve presente nos elencos do Santos campeões da Copa do Brasil em 2010 e Copa Libertadores da América em 2011 e no time do Palmeiras que triunfou a Copa do Brasil em 2012. Além disso, permaneceu seis anos sob contrato com o Palmeiras, onde disputou 90 jogos defendendo a camisa verde da capital paulista e marcou 13 tentos. No ano de 2017, chegou a disputar nove partidas com o Bahia.

Chega para ser a 12ª opção de ataque do alvinegro cearense, que conta com nomes como Magno Alves, ídolo do torcida, Leandro Carvalho, que entrou contra o América-MG e Elton, autor de três gols nos últimos dois jogos.

Vovô inicia preparação visando confronto contra Brasil de Pelotas

Na manhã deste sábado (16), dia seguinte ao jogo frente ao América-MG, o elenco alvinegro se reapresentou para começar a preparação que levará a semana toda, pensando no jogo do próximo final de semana, frente ao Brasil de Pelotas. Enquanto os jogadores que foram titulares contra a equipe mineira fizeram treino regenerativo, os outros componentes do elenco fizeram jogo-treino contra o Tiradentes, em Carloss de Alencar Pinto.

Com 24 jogos realizados na atual Série B, o Vovô vai entrar na reta final da competição brigando por uma vaga na Série A. Atualmente, o time de Marcelo Chamusca ocupa a quinta colocação, com 38 pontos ganhos.