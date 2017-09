Apresentado, atacante Maikon Leite mostra vontade de conquistar acesso com Ceará

Jogador chega para ser a 13ª opção de ataque do alvinegro (Foto: Bruno Aragão/CearaSC.com)

Anunciado na última sexta-feira e regularizado três dias depois, ficou faltando apenas a apresentação de Maikon Leite no Ceará. Não falta mais. Nesta terça-feira (19), o atacante recém-contratado foi apresentado numa coletiva de imprensa realizada em Porangabuçu e já falou da vontade que tem de ajudar o clube a conquistar o tão sonhado acesso à Série A.

Com passagens por Palmeiras e Santos, o novo camisa 77 do alvinegro não escondeu a satisfação por ter mais um desafio em sua carreira que conta com títulos de Copas do Brasil e Copa Libertadores da América. O alvo da vez é terminar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2017 entre os quatro primeiros, ganhando vaga para disputa do Brasileirão no próximo ano.

"Estou feliz com mais um novo desafio e chego com vontade de acesso", declarou na coletiva. "Colocar o Ceará na primeira divisão é o objetivo de todo o elenco. Eu vim para dar minha parcela de contribuição nisso", acrescentou Maikon, que ainda lembrou que já havia jogado três dos jogadores do atual elenco: Tiago Alves, Elton e Felipe Menezes.

Com característica de jogar pelas pontas, utilizando velocidade e criação de jogadas usando também o recurso do drible, o jogador de 29 anos atuou em dez jogos com a camisa do Bahia na atual época, sendo três deles no Brasileirão, segundo O Gol. Já se aproximando do fim do ano, ele falou de sua condição física brevemente. "Estou muito bem. Estava treinando normalmente e tenho condições de jogo. Estou com muita gana de vencer aqui no Ceará", comentou.

Já com seu nome regularizado no BID, Maikon Leite pode atuar pelo Ceará já no próximo sábado (23), quando a equipe de Marcelo Chamusca enfrenta o Brasil de Pelotas pela Série B do Campeonato Brasileiro 2017, na Arena Castelão, às 19h pelo horário de Brasília.