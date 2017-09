Chamusca repete escalação do Ceará em treinamento visando duelo com Brasil

Foto: Bruno Aragão / cearasc.com

O Ceará continua fazendo sua preparação visando o confronto contra o Brasil de Pelotas pela Série B do Campeonato Brasileiro 2017 no próximo fim de semana e, no treino desta quarta-feira (20), o técnico Marcelo Chamusca começou a esboçar o time que deve ser titular no jogo, repetindo a formação que entrou em campo no empate contra o América-MG na última rodada. Cafu, que vem entrando com consistência, foi poupado, assim como Magno Alves, por condicionamento físico.

Para o treino realizado em Carlos de Alencar Pinto, Lelê retornou ao 11 inicial, visto a ausência do camisa 22. O ponta anda sendo titular desde o jogo contra o Paysandu, na 16ª rodada, tomando de conta de uma das vagas no ataque alvinegro. Além do retorno do camisa 90, Maikon Leite, novidade, treinou na equipe dos reservas. Os jogadores utilizados no possível XI contra o Brasil de Pelotas: Éverson; Tiago Cametá, Rafael Pereira, Luiz Otávio, Romário; Richardson, Pedro Ken, Lima; Lelê, Leandro Carvalho, Elton.

O atacante Cafu, que formou o trio de ataque no treino da terça-feira (19) com Leandro Carvalho e Elton, vem atuando com frequência no time de Chamusca, principalmente vindo do banco, dando velocidade ao time alvinegro numa fase de jogo que os adversários estejam chegando no cansaço. Já o ídolo Magno Alves não vem sendo selecionado para os jogos pela Série B, embora esteja no time que joga a Fares Lopes.

Na coletiva desta quarta-feira, o goleiro Éverson e o lateral-esquerdo Romário foram os escolhidos para responder algumas perguntas da imprensa. Os dois, porém, tocaram em um mesmo assunto: erros. Nos quatro últimos embates pela Série B, o Vovô perdeu duas, empatou uma e venceu outra.

"Precisamos diminuir a margem de erro", disse o camisa 01 do alvinegro. "Infelizmente nos últimos dois jogos erramos e acabamos deixando de levar três pontos, dois em casa e um fora contra o Londrina. Precisamos ter cabeça no lugar, trabalhar e se continuar trabalhando, o detalhe vai ser a seu favor, então é continuar trabalhando para minimizar os erros", completou Éverson.

Já Romário, quando perguntado sobre o que Marcelo Chamusca vem pedindo para o jogo contra o Xavante, disse que o treinador não vem requerendo nada de diferente dos jogadores. "Acho que jogamos bem [contra o América-MG] e acho que a única coisa que deve ser ajustada é não errar nos momentos importantes; tirando isso, a equipe fez uma boa partida, então é levar para o próximo jogo", comentou o jogador de 25 anos.