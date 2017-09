Torcida cobra presença de ídolos Magno Alves e Ricardinho em treino aberto do Ceará

Sem atuar no time principal há exatos dois meses, Magnata (centro) segue sem ser utilizado por Chamusca (Foto: Lucas Moraes / cearasc.com)

Com a presença de alguns torcedores, o Ceará continuou sua preparação nesta quinta-feira (21) pensando no jogo contra o Brasil de Pelotas pela Série B do Campeonato Brasileiro 2017. A torcida que esteve presente, porém, cobrou dos jogadores e do treinador Marcelo Chamusca, pedindo a volta dos ídolos Magno Alves e Ricardinho no time titular.

Não satisfeitos com a sequência dos últimos jogos, que foi responsável direta pela saída do Vovô do G-4 da competição, os torcedores que marcaram presença em Carlos de Alencar Pinto solicitaram os retornos de Raul e Ricardinho no meio e as entradas de Pio na lateral-direita e Magno Alves no ataque - este último não vem sendo utilizado por Chamusca. Além disso, eles cobraram da diretoria e de jogadores como Tiago Cametá, Felipe Menezes, Cafu e Lima.

Último jogo como titular do camisa 8 foi contra o Náutico, há três rodadas (Foto: Lucas Moraes / cearasc.com)

Com relação ao time titular do treino desta quinta-feira, a manutenção da mesma equipe que entrou em campo na quarta-feira (20) e no jogo contra o América-MG foi vista. Éverson; Tiago Cametá, Rafael Pereira, Luiz Otávio, Romário; Richardson, Pedro Ken, Lima; Leandro Carvalho, Lelê, Elton continuou sendo a equipe escolhida. Raul, um dos pedidos da torcida, entrou no decorrer do treinamento para continuar os testes do comandante sobre a melhor dupla de volantes.

Um dos jogadores escolhidos para dar entrevista após o treino, Rafael Pereira comentou sobre a postura da torcida e não tirou o direito dela de exigir mais do elenco. "O torcedor cobra. Vinhamos várias rodadas no G-4 e, pelo motivo de ter saído, o torcedor se sentiu na obrigação de cobrar para que as coisas voltem [a ser] como eram antes e cabe a nós tentar tudo que for de positivo para dentro de campo e possamos fazer o nosso melhor", comentou o zagueiro.

Pedro Ken, outro selecionado para falar com a imprensa, também disse que a torcida está no direito de reclamar, lembrando da paixão dela pelo 'clube que vive'. E, quando perguntado sobre as mudanças de Chamusca na dupla de volantes, o camisa 88 disse que depende do treinador, mas que confia na decisão do comandante. "Sempre que um não joga, o outro preenche. Isso depende de como o técnico vai ver a partida, mas sei que quem entrar dará conta do recado", declarou.