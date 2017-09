Chamusca encerra preparação do Ceará para jogo contra Brasil de Pelotas com dúvida no meio

Foto: Bruno Aragão / CearaSC.com

A preparação do Ceará para o confronto frente ao Brasil de Pelotas pela Série B do Campeonato Brasileiro 2017 está encerrada. Nesta sexta-feira (22), o time realizou um exercício final para testar a equipe e realizar ajustes finais antes da partida pela 25ª rodada da competição. Ao final do treinamento apronto, o técnico Marcelo Chamusca deu entrevista coletiva e disse que irá segurar informação sobre meio de campo que estará no 11 inicial.

Durante a semana, Pedro Ken e Richardson fizeram a dupla de volantes no esquema de Chamusca, mas o técnico utilizou Raul em variações com os outros dois. Essa é a informação que o comandante preferiu segurar para definir mais próximo do jogo, embora ele tenha dito que tenha isso de forma bem clara na cabeça.

"No geral, a base do time que foi trabalhada durante a semana", afirmou quando indagado se ainda tinha dúvidas. "Só tem uma dúvida ali que levaremos até amanhã e só definiremos na hora do jogo. Na verdade, já tenho ela bem clara, mas vou segurar a informação, que é ali nos volantes. Raul pode voltar ao time titular, mas ainda definiremos", acrescentou Chamusca, confirmando que o restante do time é o que treinou na semana com Lelê.

Portanto, o provável XI inicial do Ceará para o jogo contra o Brasil de Pelotas é: Éverson; Tiago Cametá, Rafael Pereira, Luiz Otávio, Romário; Pedro Ken, Richardson (Raul), Lima; Leandro Carvalho, Lelê e Elton. Maikon Leite, última contratação feita pelo alvinegro, está relacionado para o confronto e recebeu elogios do novo professor.

"Jogador de velocidade. Com essa qualidade de postura reativa, de jogo de transição, tem boa leitura tática de jogo e tem muita experiência e maturidade. Chegou essa semana, mas já está bem encaixado com os jogadores, parece que está aqui há tempos. Ele pode marcar e ajudar em contra-ataques para matar o jogo. Tenho certeza que ajudará na sequência da competição", analisou.

O Vovô enfrentará o Xavante neste sábado (23), às 19h pelo horário de Brasília, pela 25ª rodada da Série B. No momento, a equipe cearense ocupa a sexta colocação na tabela de classificação com 38 pontos, quatro a menos que o Vila Nova, primeira equipe no G-4, mas os goianos têm um jogo a mais.