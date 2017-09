Meia Ricardinho sai do banco para decidir, Ceará bate Brasil e segue próximo ao G-4

Jogando para sair de uma sequência de jogos negativas, o Ceará entrou em campo determinado para enfrentar o Brasil de Pelotas na noite deste sábado (23), pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Mas, só com a entrada de Ricardinho no intervalo, a equipe conseguiu ser objetiva e venceu de virada o Xavante por 2 a 1, com gols do meia e Leandro Carvalho. Misael marcou para os visitantes.

O triunfo coloca o Vovô na quinta posição, agora com 41 pontos ganhos, um a menos que o Vila Nova, quarto colocado, e mesma pontuação que Juventude, mas com uma vitória a mais. Os gaúchos, por outro lado, caem duas posições para a 11ª, mantendo os 33 pontos, cinco a mais que o Figueirense, primeiro na zona de rebaixamento.

O Ceará volta a campo na próxima terça-feira (26), quando viaja para enfrentar o Santa Cruz às 19h15, pela 26ª rodada. Já o Brasil, joga no mesmo horário e dia contra o Luverdense, em casa.

Ceará tem mais a bola, mas Brasil de Pelotas é mais objetivo e abre o placar no fim do primeiro tempo

Jogando em casa, o Ceará teve a bola por mais tempo no começo do jogo. O primeiro chute no gol mesmo foi do alvinegro, quando Leandro Carvalho recebeu bola na direita, ajeitou para a perna esquerda e arrematou, mas o goleiro fez a defesa aos nove minutos. Dois depois, Éverson acabou fazendo uma defesa em chute do Brasil de Pelotas, mandando para escanteio.

Aos 13, Eduardo Martini precisou fazer outra grande defesa, dessa vez em cabeçada de Rafael Pereira na cobrança de escanteio. Nos 18 minutos, Rafinha aproveitou bola na entrada da pequena área e arrematou, mas Éverson caiu para fazer nova defesa para manter o placar sem gols até então. Até os 25 minutos, a principal arma do Ceará era com Leandro Carvalho na direita, que chegou pelo menos três vezes criando algum perigo na defesa adversária.

Já para o Brasil de Pelotas, a ideia era de contra-atacar o oponente, utilizando os espaços largos que o gramado do Castelão proporciona para tal estilo de jogo. Próximo dos 30, Lima recebeu bola de Lelê na entrada da área e arriscou, mas a redonda subiu mais do que a meta. Pedro Ken recebeu bola na esquerda em profundidade e, na saída de Martini, tocou por cima do arqueiro para tentativa do gol, mas a bola caprichosamente bateu na trave. Nos 40 minutos, depois de um bate-rebate na área do Ceará a bola sobrou para Misael, que ajeitou para a perna direita e mandou para o fundo das redes.

A resposta do Alvinegro aconteceu lá próximo dos acréscimos, quando Elton subiu mais alto que a marcação para mandar de cabeça, mas mas a bola saiu em linha de fundo.

Ricardinho entra no intervalo para impactar resultado e virar jogo para o Ceará no segundo tempo

A entrada de Ricardinho no lugar de Lelê de um homem a mais no meio de campo no Ceará, aumentando o poder de criação vertical e em profundidade, tirando um pouco a prioridade do jogo pelas pontas. Logo nos primeiros minutos, o meia já colocou fogo no jogo com alguns passes distribuídos, mas sem sucesso nas finalizações. Aos 12, Lima recebeu bola dentro da área, abriu espaço, arrumou o ângulo e bateu para defesa de Martini, que mandou para linha de fundo.

Lima saiu tabelando com Ricardinho e, na entrada da área, bateu colocado, mas o goleiro fez nova defesa para outro tiro de canto. Aos 19 minutos Cametá aproveitou bola sobrada fora da área e arriscou, mas acabou pegando mascado na bola. Leandro Carvalho, em condição legal, desviou no meio do caminho e mandou a redonda para o fundo do barbante, empatando tudo no Castelão.

Aos 31 minutos, Ricardinho aproveitou boa bola sobrada na entrada da área e, espertamente, apenas tocou por cima do goleiro Eduardo Martini, que estava adiantado para virar o jogo para o Vovô. Após a virada, o jogo ficou um pouco mais morno, visto que os donos da casa trabalharam para manter o placar, enquanto que os visitantes não conseguiram buscar o empate.