Ceará realiza último treino para encarar Santa Cruz e Chamusca faz mistério

Foto: Reprodução / Ceará SC

Sem dar tempo de comemorar a vitória contra o Brasil de Pelotas, o Ceará já tem o Santa Cruz na cabeça, adversário da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. O alvinegro viajou para Pernambuco nesta segunda-feira (25) e já realizou treino no Centro de Treinamento do Náutico, priorizando bolas paradas e posicionamento tático.

No domingo (24), os titulares na partida do fim de semana fizeram treino regenerativo, enquanto que os restantes participaram de sessão com bola comandado pelo técnico Marcelo Chamusca. Emplacando com a viagem, não se teve uma ideia vindo do treinador sobre o time titular, visto que o meia Ricardinho, muito pedido pela torcida, acabou tendo impacto decisivo para vitória alvinegra sobre o Xavante.

Com a manutenção da já consolidada dupla de volantes, o camisa 8 só entraria no lugar de Leandro Carvalho, Lima ou Lelê, como foi o caso no sábado. Entrando no lugar do primeiro e do último, o esquema alteraria do 4-3-3 para o 4-4-2, liberando mais o camisa 41 para flutuar entre as linhas do adversário. Entrando no lugar do segundo, porém, o time continua com o esquema de três meias e atuando com dois homens de velocidade pelas pontas.

Portanto, o possível time que deve enfrentar o Santa Cruz no Arruda deve ser Éverson; Tiago Cametá, Rafael Pereira, Luiz Otávio, Romário; Pedro Ken, Richardson (Raul), Lima; Leandro Carvalho, Lelê (Ricardinho), Elton.

A entrada fundamental de Ricardinho para conquistar virada frente Brasil de Pelotas

Quando o cronômetro no primeiro tempo foi encerrado, o Ceará perdia pelo placar mínimo depois de Misael aplicar a lei do ex já se aproximando do fim da primeira etapa. Durante a semana passada, porém, a torcida pediu, entre outros nomes, a entrada do meia Ricardinho. Os torcedores, porém, estavam certos.

Com a entrada do ídolo alvinegro no lugar de Lelê, um dos pontas da equipe, a sobrecarga que Lima tinha para ocupar os espaços no meio com apenas outros dois homens mudou, e agora quatro tentavam ganhar a batalha pelo meio de campo. Essa 'tirada de peso' dos ombros do camisa 41 fez com que ele pudesse ser fundamental na quebra de linhas dos gaúchos, enquanto flutuava entre uma ponta e outra, tentando tabelar com quem vinha de trás ou da frente.

Enquanto isso, Ricardinho fazia o papel de maestro no meio de campo, além de completar o sistema posicional tático alvinegro naquele setor. Isso acabou lhe rendendo um belo gol de cobertura, dando a importante vitória ao Ceará para seguir na luta pelo acesso.