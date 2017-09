Chamusca comemora empate com Santa Cruz, mas pondera: "Poderíamos ter os três pontos"

Foto: Lucas Moraes / Cearasc.com

Um 0 a 0 quase nunca é emocionante. Mas Santa Cruz e Ceará quiseram mudar essa escrita na noite desta terça-feira (26), quando os times tiveram oportunidades de abrir o placar, mas os dois goleiros e as traves não deixaram. Marcelo Chamusca, treinador do alvinegro, disse em entrevista após o jogo que gostou da atuação da equipe, mas o empate não era o resultado que a performance exigia.

No primeiro tempo do confronto, o Coral conseguiu manter boas chances de gol no começo e fim, enquanto que o Vovô dominou o 'meio' da etapa, pecando no último passe. Já no segundo tempo, os visitantes dominaram a maior parte do tempo, porém não capitalizaram as oportunidades criadas, enquanto que os anfitriões também tiveram os seus gols perdidos. Chamusca analisou o jogo.

"Foi um jogo equilibrado", declarou. "Pelo momento deles, Santa Cruz fez um jogo de imposição e a gente se preparou para isso. Já o segundo tempo foi de controle nosso, com chances muito claras. A gente fica com duplo sentimento: um pouco frustrado pela boa exibição que fizemos e que poderia ter custado os três pontos. Ao mesmo tempo, satisfeito porque esse ponto vai ser muito importante e o Santa Cruz é um time difícil de jogar contra no Arruda", acrescentou o comandante.

Já com a cabeça na próxima rodada, o Ceará chega em Lucas do Rio Verde nesta quinta-feira (28), após fazer escalas em Brasília e Cuiabá, saindo de Recife. Chega na cidade onde ocorre o jogo contra o Luverdense de ônibus, e realiza treinamento na sexta-feira (29) no CT do Verdão do Centro Oeste.

O zagueiro Valdo, o volante Jackson Caucaia o atacante Magno Alves viajam para Cuiabá, onde encontram-se com o elenco que irá para a cidade do embate. Os três chegam para os lugares de Luiz Otávio, Tiago Cametá e Elton, todos suspensos depois de tomarem terceiro cartão amarelo contra o Santa.

Ceará e Luverdense se enfrentam neste sábado (30), às 19h pelo horário de Brasília, em partida válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017.