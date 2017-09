Abordagem da PM à torcida do Ceará é condenada pelo clube via nota de repúdio

Foto: Divulgação / CearaSC.com

Durante o jogo entre Santa Cruz e Ceará, realizado na última terça-feira (26), a torcida alvinegra acabou se envolvendo em uma confusão com a Polícia Militar que fazia a abordagem dos torcedores visitantes. Nesta quinta-feira (28), o Vovô soltou uma nota de repúdio com a forma que a PM mediou a situação, alegando despreparo por parte dos profissionais.

Segundo lê-se no comunicado, foi descoberto que os torcedores começaram a cantar músicas de apoio ao Ceará, e aí foi quando a polícia interviu, pedindo para que existisse um 'silêncio total' e apreendeu os instrumentos e tomaram ou danificaram até pertences pessoais.

"No intuito de impor suas regras inadequadas e injustas, policiais foram de encontro aos torcedores com golpes de cassetetes e spray de pimenta, mostrando total despreparo e desrespeito com todos os visitantes presentes, sem ter o minímo cuidado com crianças, mulheres e idosos, que também estavam ali apenas para acompanhar uma partida de futebol", alegou o clube cearense.

O Ceará, porém, lembra que não anuncia repúdio para toda a corporação da PM do Estado de Pernambuco, e sim apenas para os presentes no Estádio do Arruda. "Diante disso, o Ceará Sporting Club presta seu total apoio aos torcedores e manifesta sua indignação e repúdio com toda manifestação de violência gratuita praticada no Estádio do Arruda", acrescenta-se na nota.

Por fim, o alvinegro de Porangabuçu confirma que o Departamento Jurídico combaterá via ações judiciais qualquer ato de barbaridade que o clube condenar.

Em quinto lugar na Série B do Campeonato Brasileiro 2017, o Ceará visita o Luverdense neste sábado (30), em partida válida pela 27ª rodada da competição. Atualmente, a agremiação possui 42 pontos, três a menos que o Vila Nova, quarto colocado e primeiro dentro do G-4, posição que a equipe de Marcelo Chamusca busca retornar no certame. O embate acontecerá no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.