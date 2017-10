Ceará vence Luverdense pela primeira vez no Passo das Emas e segue próximo ao G-4

INCIDENCIAS: partida válida pela 27ª rodada da série b do campeonato brasileiro 2017, realizado no estádio passo das emas, em lucas do rio verde, mato grosso.

Tabus foram feitos para serem quebrados. A crença popular se fez verdade na partida entre Luverdense e Ceará pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, na noite deste sábado (30). O alvinegro, que nunca havia vencido o Verdão do Centro-Oeste fora de casa, quebrou essa escrita ao derrotar os anfitriões no Passo das Emas por 1 a 0, com gol de Lima ainda no primeiro tempo.

O resultado positivo traz na bagagem alvinegra quatro pontos ao todo dos dois jogos longe da capital cearense que realizou, sendo um contra o Santa Cruz e três frente ao LEC. Isso, aliado ao empate do Vila Nova, deixo o Vovô no quinto lugar, mas agora com apenas um ponto de diferença para os goianos. O Luverdense, por outro lado, termina a rodada na zona de rebaixamento com 31 pontos ganhos, em 17º.

Na próxima rodada, o Luverdense joga contra o Figueirense, também no Passo das Emas, no sábado (7), enquanto que o Ceará recebe o Vila Nova na próxima terça-feira (3), às 19h15 em confronto direto por vaga entre os quatro primeiros.

Ceará consegue abrir placar em um primeiro tempo que Luverdense foi melhor

No início, o Luverdense mostrou mais vontade de controle de jogo, conseguindo tal objetivo nos minutos iniciais, mas nada que conseguisse ser capitalizado em um gol de abertura de placar. O Ceará, por sua vez, começou a entrar no jogo depois dos 11 minutos, tentando ter mais a redonda, conseguindo maior tempo com ela, mas também sem conseguir um tento. Aos 17 minutos, um cruzamento dos donos da casa quase resultou em gol de Rafael Ratão, mas ele não conseguiu alcançar o esférico.

O atacante ainda conseguiu um chute aos 26 minutos, mas viu Éverson fazer a defesa. A partida acabou ganhando um ar mais morno, característica dos jogos da Série B. Aos 30, Leandro Carvalho conseguiu roubar a bola no campo de ataque e tocou para Arthur, substituto de Elton, ficar de cara com o goleiro adversário, mas o atacante não conseguiu marcar o gol que abriria o placar no Estádio Passo das Emas.

Com 35 minutos, Pedro Ken acaba sofrendo falta dura na intermediária. Pio, no minuto seguinte, tomou sua distância já característica, correu para a bola e arriscou com força para o gol, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa. Bola parada parece ser a alternativa dos visitantes nessa fase da partida. Aos 40 minutos, porém, Lima conseguiu mudar o marcador para os visitantes. Romário acertou um belo lançamento e meia conseguiu driblar o goleiro para balançar as redes.

Foto: Leonardo Heitor/Luverdense

Alvinegro consegue ser melhor, suporta pressão no fim e sai com resultado positivo

O alvinegro chegou com perigo logo no começo do segundo tempo, com Ricardinho, que recebeu bola na área e chutou para o gol, mas acabou pegando mal, ficando para a defesa de Diogo Silva, aos cinco minutos. Seria o segundo gol do Vovô e um para comemorar os 200 jogos do meia com o clube cearense. Para o início da etapa final, os donos da casa não conseguiram manter o mesmo ritmo que havia implementado no primeiro tempo.

Nos minutos seguintes, Pio conseguiu criar algumas oportunidades, mas todas sem sucesso. Primeiro um cruzamento feito, mas não aproveitado e, em seguida, um chute de longe para fora. Aos 28, novamente o lateral-direito conseguiu um cruzamento pela direita, mas a bola, mal cruzada, acabou ainda batendo no travessão do gol adversário, causando susto no LEC.

Em uma cobrança de falta na entrada da área, Pio mandou com força, mas a bola saiu à direita do gol. Dois minutos depois, aos 33, o Luverdense começou a ensaiar uma pressão no fim. Rafael Silva arriscou, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. Redonda chega na área quicando, vindo de cruzamento, e o goleiro Éverson conseguiu salvar o perigo.