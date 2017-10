Fares Lopes: Ceará encerra preparação e deve enfrentar Fortaleza com o melhor disponível

Depois de voltar a marcar na Série B, Magno Alves deve ser titular na quinta-feira (Foto: Bruno Aragão / Cearasc.com)

Após a vitória sobre o Vila Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro 2017 nesta terça-feira (3), os atletas do Ceará que jogaram a partida fizeram treino regenerativo na reapresentação da quarta-feira (4). Os outros estiveram disponíveis para treino com bola e, no caso, o foco foi o Clássico-Rei frente ao Fortaleza pela Fares Lopes, na próxima quinta-feira (5), no Castelão.

O treinamento visando o jogo foi de apronto, e o técnico da equipe na competição, Daniel Azambuja, utilizou jogadores da base e do time principal na preparação final do embate. Sendo assim, nomes como Magno Alves, Fernando Henrique, Tiago Alves (que jogou contra o Luverdense no sábado) e Lelê estiveram no jogo. Maikon Leite, recém-contratado, não pode ser utilizado no torneio por ter não ter sido inscrito. Robinho mesma situação.

Portanto, a equipe provável para enfrentar o Fortaleza seria: Fernando Henrique (Diego); Pio, Tiago Alves, Valdo, Rafael Carioca; João Marcos, Jackson Caucaia, Felipe Menezes; Cafu, Magno Alves, Lelê. Destaque para o ídolo alvinegro João Marcos, que conhece o caminho em Clássicos-Rei. O arqueiro FH e o lateral-direito Tiago Cametá ficam como dúvidas, já que não foram relacionados contra o Vila Nova por faltarem treino de sábado, dado como indisciplina.

Um dos nomes importantes no time treinado, Tiago Alves parece ter agarrado a oportunidade de mostrar serviço à comissão técnica do Vovô. O zagueiro disse, em coletiva após o treinamento, que entende o bom momento da zaga titular, mas que 'é sempre bom dar dores de cabeça ao treinador'.

"É uma oportunidade de jogar. Venho sendo utilizado pouco na Série B pelo bom momento que nosso time vem vivendo, mas venho procurando dar o meu melhor quando tenho chances de jogo e a Fares Lopes proporciona tempo de jogo aos atletas que jogam menos, né. (...) Sempre bom dar uma dor de cabeça ao treinador", disse o defensor, ressaltando que isso dá ritmo de jogo aos envolvidos.

Ceará e Fortaleza jogam a partida de ida das quartas de final da Taça Fares Lopes, nesta quinta-feira (5), às 20h pelo horário de Brasília. Jogo será na Arena Castelão.