Autor do gol alvinegro, Felipe Menezes lamenta empate diante do Fortaleza pela Taça Fares Lopes

Foto: Lucas Moraes/Ceará SC

A Taça Fares Lopes está sendo valorizada nesta temporada pelos dois grandes do estado. Nesta quinta-feira (5), Fortaleza e Ceará empataram em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final da competição. Ronny e Felipe Menezes marcaram os gols da partida, que aconteceu no Castelão para mais de 5 mil torcedores.

O Ceará vê a competição estadual como uma forma de manter o ritmo de jogo de vários jogadores do recheado elenco, onde alguns estão sendo pouco utilizados na Série B. O Fortaleza busca o título da Fares Lopes para assegurar vaga na Copa do Brasil 2018, pois não conseguiu através do estadual e ainda depende de uma combinação de resultados para tê-la pelo ranking da CBF.

Felipe Menezes, meio-campista do alvinegro, analisou o resultado e lamentou o empate sofrido após largar em vantagem no segundo tempo. O camisa 10 lembrou que o Ceará joga por dois resultados iguais nesta fase por ter melhor campanha: “Infelizmente levamos o gol que tirou a nossa oportunidade de vencer, mas nos vamos levar uma vantagem para o segundo jogo.”

“Há uma pressão maior por ser um clássico, mas a equipe soube se portar bem, teve um padrão de jogo e agora é trabalhar e focar na Série B para que a gente dê continuidade neste bom momento que vivemos”, disse.

Com poucos minutos no time ‘principal’, Menezes enalteceu a Fares Lopes e a chance de voltar a jogar em bom nível pelo Ceará:

“Cada oportunidade para mim tem sido importante, para tentar desempenhar o meu papel, seja na Série B ou na Fares Lopes independente da forma que for dada a oportunidade, eu vou tentar aproveitar. Hoje eu pude fazer o gol, mas todo mundo aproveitou para pegar ritmo de jogo e ganhar um pouco de entrosamento.”

“Seja em qualquer competição, se tratando de clássico é importante marcar o gol. A gente sabe que há uma mobilização grande dentro dos clubes, eu tenho certeza que do lado de lá é a mesma coisa, o torcedor também se mobiliza. O objetivo principal era a vitória, queríamos ter saído com a vitória, não conseguimos, mas aproveitamos o jogo e levamos essa vantagem”, completou.

A volta será na Arena Castelão na quarta-feira (11), também às 20h. Qualquer empate na segunda partida garante o Vovô nas semi da competição. O Ceará terá o final de semana livre, voltando a atuar pela Série B apenas no próximo sábado (14), diante do Oeste, fora de casa, buscando a manutenção da vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro.