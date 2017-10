Oeste e Ceará se enfrentam em confronto chave na luta pelo G-4 da Série B

Após uma importante vitória diante do Vila Nova, onde o Ceará chegou ao quinto jogo sem perder pela Série B, o time alvinegro terá mais um confronto chave nesse sábado (14) diante do Oeste, na Arena Barueri em São Paulo, pela luta pelo G-4 pela 29ª rodada da competição. O clube paulista também vive excelente momento e não perde desde a 20ª rodada, quando foi derrotado pelo Paysandu pelo placar de 3 a 1 e de lá pra cá, o time tem dois empates e seis vitórias, a última conquistada na rodada passada diante do Guarani, em Barueri, pelo placar de 3 a 0.

No confronto entre as duas equipes no primeiro turno, vitória fácil do clube alvinegro jogando no Castelão pelo placar de 3 a 0. Com uma realidade completamente diferente,o jogo desta rodada pode definir o rumo das duas equipes na competição.

Apesar do bom momento, Oeste mantém pés no chão

Com a terceira melhor campanha no returno da Série B, a equipe paulista tentará manter o bom retrospecto jogando em casa, podendo pela primeira vez chegar ao G-4 da competição, feito que seria inédito na história do clube, que no início da temporada foi tido como um dos principais candidatos ao rebaixamento à Série C. O Rubrão essa semana anunciou a renovação do lateral William Cordeiro, que após um período lesionado, retornou ao time titular na vitória diante do Guarani na última rodada.

"Estou muito feliz com o reconhecimento. Espero ajudar o Oeste a chegar a Série A na próxima temporada e recolocar o clube na elite do Campeonato Paulista", disse o atleta.

O zagueiro Joílson exaltou o bom momento do Rubrão e assim como o treinador do Ceará, Marcelo Chamusca disse que a ansiedade não pode prejudicar a equipe na reta final de competição.

"É preciso muita calma nesse momento, pois nada está decidido. Tivemos uma arrancada, estamos fazendo um ótimo segundo turno, mas devemos ter os pés no chão, pois o Ceará é uma grande equipe e pensar em conquistar esse acesso jogo a jogo, sabendo respeitar os nossos adversários. A ansiedade é boa para momentos decisivos, mas pode nos atrapalhar também".

Sem ansiedade, Ceará quer aproveitar seu bom aproveitamento como visitante

Terceiro melhor visitante na Série B, com 50% de aproveitamento, o Ceará precisará ter atenção redobrada com a questão disciplinar em campo na reta final do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro tem nove jogadores pendurados, com uma série de dois cartões amarelos e que ficariam suspensos. o goleiro Everson, os zagueiros Valdo e Rafael Pereira, o volante Raul, o meia Rafael Carioca, além dos atacantes Roberto, Arthur, Leandro Carvalho e Alex Amado. Além dos pendurados, um desfalque certo para o jogo contra o Oeste será o meia Pedro Ken, que recebeu o terceiro cartão amarelo da série no jogo passado na Série B, contra o Vila Nova.

Em entrevista, o treinador Marcelo Chamusca falou sobre o equilíbrio e sobre a ansiedade dentro do clube, que desde 2011 não disputa a elite do futebol brasileiro, afirmando que ela não pode afetar o elenco nessa reta final de Série B e que o Ceará tem que se preocupar em jogar bem, pensando sempre no próximo adversário. O treinador também afirmou que o lateral direito Tiago Cametá estará de volta a equipe, após dois jogos ausentes e que seu retorno é extremamente importante do ponto de vista tático do time.

Já o atacante Lima, mostrou otimismo. "Não gosto de jogar pelo empate. O Ceará vai com o pensamento de voltar com os três pontos, pois cada jogo até agora é uma final. Temos bons números jogando como visitantes e queremos voltar com a vitória".