Com belo gol de Richardson, Ceará quebra série invicta do Oeste e segue isolado no G-4

Em jogo de dois invictos, Oeste e Ceará se enfrentaram na Arena Barueri, na noite deste sábado (14), pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Os donos da casa tinham oito jogos na bagagem, enquanto que os visitantes contavam com cinco até o jogo. Só um poderia sair com a invencibilidade aumentada caso vencesse, e o alvinegro capitalizou isso, ao triunfar por 1 a 0, com gol de Richardson na etapa final.

A importante vitória dos cearenses os colocam com 51 pontos na tabela de classificação e mantendo a quarta posição, ficando a quatro do quinto colocado Vila Nova. Já o Rubrão acabou perdendo a chance de entrar no G-4 e permanece com 47 pontos na sexta colocação.

Os times voltam a campo na próxima terça-feira (17), quando o Oeste visita o desesperado Santa Cruz e o Ceará recebe o Paraná em confronto direto na parte de cima da tabela. Ambos os jogos às 19h30, pelo horário de Brasília.

Ceará é melhor, mas não capitaliza

Embora o Ceará tenha tido mais a bola no começo do jogo e também pudesse se ouvir a torcida dos visitantes cantando no estádio, foi o Oeste que chegou com mais perigo pela primeira vez. Mazinho fez bela jogada individual aos seis minutos e sofreu falta. Ele mesmo cobrou, na entrada da área, e Éverson fez a defesa. Romário completou para escanteio, afastando o perigo. Depois desse começo, as equipes não tiveram tantas chances nos minutos seguintes.

Até que Leandro Carvalho aproveitou bola sobrada na área e, no meio de dois zagueiros, arrematou de primeira, mas acabou pegando errado na redonda e mandou para fora, à direita do goleiro adversário. Os visitantes passaram a gostar do jogo. Lima primeiro fez uma jogada boa individual, mas não conseguiu o chute ou o passe. Na sequência, o camisa 36 apareceu pela esquerda tentando cruzamento, mas a marcação afastou para escanteio.

Aos 34 minutos, Lima fez bela jogada na entrada da área, entrou e bateu, mas o goleiro acabou fazendo a defesa. No rebote, Leandro Carvalho chegou para tentar pegar o goleiro desprevenido, mas mandou para fora. Conforme o tempo foi passando, as equipes terminaram o primeiro tempo sem criar novas oportunidades de gols, encerrando a etapa inicial sem tentos marcados.

Alvinegro marca golaço com Richardson e vence pelo placar mínimo

A segunda etapa começou da maneira que se foi a primeira: com os visitantes em cima, tendo a posse de bola e tentando criar, com os donos da casa jogando no erro do adversário, pressionando na saída de bola e tentando sair em velocidade quando tem a oportunidade. No segundo minuto, em uma boa jogada coletiva, Lima apareceu pela direita, tentou cruzamento, mas foi desviado. Quatro minutos depois, Elton recebeu boa bola de Raul, que avançou no meio, ajeitou para a perna direita e arrematou, mas acabou chutando para fora.

Conforme o tempo foi passando, o Ceará continuou tendo mais a bola, propondo jogo, tendo a posse da redonda, mas ainda não conseguia quebrar as linhas da boa postura defensiva do Oeste. Isso, porém, acabou resultando em alguns chutes de fora da área, sendo uma das únicas alternativas da equipe cearense. E foi assim que nasceu o gol da vitória, quando Richardson, aos 32, recebeu passe para trás de Romário, ajeitou e arrematou, vencendo o goleiro e abrindo o placar.

A partir daí, os donos da casa precisaram fazer algo que não fizeram o jogo todo: comandar as ações ofensivas. Sem essa vantagem do seu lado, acabou não conseguindo chegar ao gol de empate, perdendo o confronto e a invencibilidade que tinha de oito jogos e quase dois meses.