Ceará vence confronto direto contra Paraná e chega a quinta partida seguida sem sofrer gols

Em confronto de duas equipes dentro do G-4, o Ceará bateu o Paraná por 1 a 0, com gol marcado logo aos cinco minutos por Leandro Carvalho e assumiu a terceira colocação da Série B. Com 54 pontos, o Vozão passou os paranistas, que agora caíram para o quarto lugar, com 52. Essa foi a quinta partida em sequência em que o time cearense não sofreu gol.

Na próxima sexta-feira (20), o Ceará joga mais uma vez em casa, desta vez contra o Figueirense, às 21h30. No dia seguinte, sábado (21), o Paraná tem mais um desafio direto na luta pelo acesso diante do América-MG, no Independência, às 19h. Jogos no horário de Brasília.

Ceará aproveita falha defensiva em primeiro tempo de poucas chances

Com menos de cinco minutos de jogo em Fortaleza, quando muitos torcedores ainda não haviam ocupados seus assentos, após lançamento de Lima do lado direito, Leandro Carvalho, aproveitando a inércia da defesa paranista, apareceu livre dentro da área e só tocou na saída de Richard para fazer 1 a 0.

Aos 16, Leandro Carvalho, autor do primeiro gol, avançou pelo meio e arriscou de longe, mas Richard segurou em dois tempos. Essa foi a única chance durante um longo período de tempo na primeira etapa.

Apesar dos dois times ocuparem posições altas na tabela da Série B, o primeiro tempo foi de pouca inspiração e chances criadas no Castelão. O Ceará finalizou seis vezes, enquanto o Paraná só teve dois chutes, mesmo com 59% de posse de bola. Foi um primeiro tempo de muitos desarmes (15 a 11 para os mandantes), mas abaixo das expectativas criadas em termos de emoção.

Sem a mesma movimentação e troca de passes costumeiras do seu setor ofensivo, o Paraná só conseguiu criar uma boa chance aos 43. Igor levantou da esquerda para a área, Romário cortou mal e a bola sobrou para João Pedro, que finalizou de canhota, mas Fernando Henrique fechou bem o ângulo e defendeu. Assim, em um primeiro tempo truncado, o Ceará foi para o intervalo com sua vantagem conquistada aos cinco minutos.

Ceará segura vantagem e garante importante vitória

Logo aos quatro, em cobrança de falta lateral, Ricardinho tentou finalização direta, mas Richard se esticou e salvou o Paraná. No minuto seguinte, em contra-ataque puxado pela direita, Leandro Carvalho deu passe forte para o meio da área e Élton finalizou no improviso, parando em mais uma defesa do goleiro paranista.

A partida no segundo tempo em Fortaleza foi de mais quantidade de finalizações, principalmente a partir da metade para frente. O técnico Matheus Costa trocou Luiz Otávio por Vitor Feijão em uma tentativa de aumentar o número de jogadores do Paraná perto da área rival, e, assim, algumas chances foram criadas, pelos visitantes, que finalizaram oito vezes na segunda etapa, contra apenas dois chutes no primeiro tempo.

Aos 27, após cobrança ensaiada de escanteio, Robson arriscou chute forte de fora da área, e Fernando Henrique espalmou para o lado. No rebote, João Pedro cruzou na cabeça de Alemão, mas o centro-avante cabeceou por cima do gol. A resposta do Vozão veio aos 33. Romário arrancou pelo meio, com espaço, e arriscou de fora da área, parando em boa defesa de Richard.

Apesar deste crescimento do Paraná, o Ceará nunca foi pressionado no Castelão e administrou o resultado com certa tranquilidade. A última chance clara dos mandantes foi aos 40. Depois de arrancada pela esquerda, Robson cruzou rasteiro e Vitor Feijão apareceu livre na segunda trave, mas Fernando Miguel se recuperou a tempo e conseguiu dar um tapa para evitar o empate paranista e manter a meta cearense incólume pela quinta partida em sequência.