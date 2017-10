Chamusca exalta elenco do Ceará após vitória sobre Paraná: "Muitas opções de qualidade"

Foto: Lucas Moraes / CearaSC.com

Já são sete partidas sem perder e quatro vitórias seguidas. A arrancada do Ceará na segunda metade da Série B do Campeonato Brasileiro 2017 teve um novo capítulo na noite desta terça-feira (18) quando derrotou o Paraná por 1 a 0. Depois do jogo, o técnico do alvinegro, Marcelo Chamusca, exaltou a força do elenco que tem em mãos, destacando Richardson jogando na lateral-direita e as substituições no decorrer do embate.

Suspensos, Rafael Pereira e Éverson não puderam entrar em campo contra o Paraná e deram lugares a Tiago Alves e Fernando Henrique, respectivamente. Durante o jogo, Maikon Leite, Magno Alves e Jackson Caucaia entraram nos lugares de Leandro Carvalho, Elton e Ricardinho, sendo os dois primeiros uma troca por posições, enquanto que a última citada representou mudanças táticas. Todas essas situações, aliadas à escolha de Richardson na lateral-direita, foram elogiadas por Chamusca, além dele ter exaltado a importância da Fares Lopes.

"Você vê pelas substituições: entrou Maikon Leite, que estava jogando Série A; Magno Alves, que o estádio vai abaixo quando ele entra e Jackson Caucaia, que já foi titular em vários clubes, tendo muita qualidade. Hoje optamos por Richardson e Cametá no banco, mas no sábado ele jogou", enfatizou. "Gostaria também de dar uma ênfase que os jogadores tiveram uma grande oportunidade na Fares Lopes [de manter o ritmo] e o Fernando [Henrique] estava muito bem hoje por causa das suas participações na Taça", acrescentou o comandante.

Com o triunfo, o Vovô sobe para a terceira posição agora com 54 pontos, quatro a menos que o líder Internacional. Mesmo que a distância para o primeiro colocado tenha diminuído, o treinador do Ceará garante que o pensamento ainda é no jogo a jogo, sempre olhando para o presente e sem se preocupar com os adversários na competição.

"Eu não fico analisando resultados dos nosso adversários. Precisamos pensar sempre no jogo a jogo e reforço aos torcedores. Claro que mostro aos jogadores a importância de uma vitória, mas não precisamos pensar no futuro e sim no presente. E esse presente é o Figueirense", declarou Chamusca, que ainda ressaltou a dificuldade que será contra o próximo oponente.

O Ceará volta a campo na próxima sexta-feira (20), quando jogará frente ao Figueirense pela 30ª rodada da Série B, na Arena Castelão.