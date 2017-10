Em busca do acesso, Ceará iguala marca de 2009 e pode ultrapassá-la contra Figueirense

Fernando Henrique substituiu suspenso Éverson contra Paraná e ajudou manter sequência com uma grande defesa no fim (Foto: Lucas Moraes / Cearasc.com)

A vitória contra o Paraná na última terça-feira (17) não só rendeu números bons como o sétimo jogo sem perder, a quarta vitória seguida ou os importantíssimos três pontos para o Ceará. Após o apito final, o alvinegro também igualou uma marca conquistada no ano que conquistou o acesso à Série A pela última vez, em 2009: a de ficar cinco jogos sem tomar gols.

No ano citado, o Vovô tinha como ponto forte a defesa e, na ocasião, terminou a temporada com a segunda melhor do campeonato, ficando atrás apenas do Vasco, campeão e líder incontestável. Ao final do ano de 2009, o Ceará havia tomado apenas 34 gols, cinco a mais que os vascaínos com 29 e quatro a mais que o terceiro colocado no critério, São Caetano.

A sequência de cinco jogos sem tomar gols em questão foi da oitava até a 12ª rodada do certame nacional, onde enfrentou, respectivamente, Campinense (2 a 0), Fortaleza (0 a 0), ABC-RN (2 a 0), Brasiliense (1 a 0) e Portuguesa (2 a 0). A série foi quebrada com o tento sofrido na vitória sobre o Duque de Caxias por 2 a 1 fora de casa.

Essa sucessão de partidas sem tomar gols aconteceu no primeiro turno, mesmo período em que o Ceará teve a maior sequência de jogos sem perder naquele ano, 11. Em 2017, já soma-se sete jogos sem revés e fica a quatro de igualar a marca, restando oito jogos para o encerramento da Série B deste ano.

Beirando a 31ª rodada, o time cearense tomou apenas 26 gols em 30 partidas disputadas até o presente momento, empatando com o Oeste no quinto lugar das defesas menos vazadas. Contudo, a ascensão alvinegra nos últimos jogos pode ajudar o setor defensivo na manutenção de sua consistência.

Ceará e Figueirense jogam nesta sexta-feira (20), na Arena Castelão, às 21h30 pelo horário de Brasília, 20h30 na capital cearense. Em terceiro lugar e com 54 pontos na tabela de classificação, o Alvinegro de Porangabuçu está a quatro pontos do líder Internacional e com quatro de vantagem para o quinto colocado e primeiro fora do G-4 Vila Nova.