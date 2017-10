Ceará recebe Figueirense em duelo de alvinegros com diferentes objetivos

A 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá um confronto entre alvinegros que vivem realidades bem opostas. O Ceará, que vive sequência invicta de sete partidas, com 54 pontos e que ocupa a terceira colocação, enfrentará o Figueirense, 15º colocado com 35 pontos, mesma pontuação do Luverdense, equipe que abre a zona de rebaixamento para a Série C. A partida será nessa sexta feira (20) às 20h30, pelo horário local e será disputada no Estádio Castelão.

O Ceará vem de difícil e importante sequência diante de rivais diretos na luta pelo acesso. Na última rodada, vitória pela diferença mínima diante do Paraná, atual quarto colocado, já o Figueirense vem de derrota sofrida contra o Londrina. No primeiro turno, vitória do alvinegro cearense em Santa Catarina, pelo placar de 2 a 0.

Pés no chão e manter o ritmo até o fim da Série B

Desde que chegou ao Ceará, o técnico Marcelo Chamusca sempre deixou claro que a busca pelo acesso à Série A do Brasileiro deveria ser consolidada jogo a jogo, encarando sempre o próximo adversário como o mais difícil do campeonato, independente da situação que ele esteja na tabela. Embalado por sete jogos de invencibilidade, com quatro vitórias seguidas (três sobre Paraná, Vila Nova e Oeste, concorrentes diretos), a filosofia da equipe não muda: adversários, em tese, mais fáceis devem ser tratados com o mesmo respeito. Caso vença e o América Mineiro perca para o Paraná nesse sábado (21), o Vozão poderá assumir a vice-liderança da competição.

Em entrevista coletiva, Marcelo Chamusca diz não ter completamente definido os 11 titulares para a partida dessa sexta feira. "Temos algumas indefinições por questão de fadiga, cansaço de alguns jogadores, risco de suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enfim, muitos fatores. Preciso ver como o Figueirense vem a campo também, pois sabemos que mesmo fora de casa, eles irão nos pressionar por estarem vivendo situação difícil na competição. Os únicos retornos certos são o do Éverson e o do Rafael Pereira, que estavam suspensos."

O treinador ainda afirmou: "Vai ser um jogo com um grau de dificuldade igual ou maior aos que tivemos anteriormente. O Figueirense é um time de camisa, de história, que jogou muito tempo na Série A e essa situação deve incomodar todos que formam o quadro do clube. Estamos preparados, com o pé muito no chão e focados em mais uma vitória."

Milton Cruz busca primeira vitória fora de casa à frente do Figueira

O Figueirense chega com uma clara missão daqui para frente: não retornar à zona de rebaixamento da Série B. Após perder na última rodada para o Londrina, o Furacão encara o Ceará no estádio Castelão e tem pela frente alguns fatores completamente desfavoráveis: grande fase do rival, a dificuldade como visitante e um Castelão lotado, mas nada que abale o visitante. Vale lembrar que com Milton Cruz, o time ainda não venceu longe de Florianópolis.

O zagueiro Ferreira comentou sobre as expectativas para o confronto: "Nosso desempenho fora de casa é ruim, pois em 15 partidas só vencemos três. Isso está nos prejudicando muito, mas de qualquer forma a gente tem que tentar o resultado. Aqui o grupo está preparado, treinando e se preparando, quem entrar tenho certeza que vai dar a vida e vai recompensar pessoal que saiu por suspensão. Temos um grupo coeso."

Sobre a boa fase do rival, ele afirmou: "Os números deles são bons e a torcida vai comparecer em peso. É um jogo bom e só nos motiva ainda mais, estádio lotado, todos nós somos jogadores experientes. Tenho certeza que não vai influenciar a nossa equipe. Vai ser difícil, mas a gente está tranquilo e vamos lutar os 90 minutos por um bom resultado."