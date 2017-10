Chamusca valoriza empate no fim contra Figuerense: "Esse ponto pode ser fundamental"

Foto: Lucas Moraes / cearasc.com

Estando há sete jogos sem perder e há cinco sem tomar gol, o Ceará entrou em campo na noite desta sexta-feira (20) para enfrentar o Figueirense pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. O time catarinense, porém, surpreendeu ao jogar com marcação forte e correta e quase venceu a partida, mas o alvinegro cearense conquistou o empate no fim, prestigiado pelo técnico Marcelo Chamusca.

Antes do jogo, o treinador do Vovô previu que o Figueira iria apresentar um futebol defensivo, mas que não abdicaria de atacar. Sendo assim, os visitantes abriram o placar logo no início, mas sofreram o empate na sequência.

Já no fim do jogo, desempataram em um chute de fora da área, mas sucumbiram à nova igualdade com cobrança de falta de Pio, aos 49 minutos do segundo tempo. Chamusca reconheceu a dificuldade do embate e reconhece o valioso ponto conquistado.

"Conquistamos um empate heroico pelas circunstâncias do jogo", declarou em entrevista. "Não podemos tirar o mérito do adversário, que teve um plano de jogo que deu certo. Fizemos um jogo de muita dificuldade. Nunca vou comemorar um empate, mas praticamente no último lance do jogo a gente igualou. E esse ponto pode ser fundamental para o acesso", valorizou.

Falando mais sobre o jogo, o comandante alvinegro fez uma breve análise de como enxergou o confronto, ressaltando a boa marcação do Figueirense e enfatizando que a equipe não estava em uma noite boa na parte criativa do ataque, pecando algumas vezes no último passe.

"Queimamos algumas etapas em relação a construção das jogadas, na organização de posicionamento para atacar. O adversário jogou no nosso erro, mas vindo com perigo. Não foi uma noite em que estávamos com inspiração na criação. Mantivemos um padrão de finalização alto, mas nós tivemos dificuldade para sair da marcação do Figueirense", observou o técnico.

Já pensando no próximo adversário, o Ceará se reapresentou neste sábado (21), na sede alvinegra. Mantendo o protocolo de sempre, os titulares foram fazer treino regenerativos, enquanto que o resto dos atletas estiveram à disposição de Chamusca. O Vovô enfrenta o Internacional, fora de casa, no próximo sábado (28), às 16h30 do horário local (17h30 pelo de Brasília). A partida será válida pela 32ª rodada do certame nacional.