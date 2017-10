Chamusca começa preparação para enfrentar Inter com novidades entre os titulares

Jogadores conversaram com comissão técnica por 30 minutos antes do início da sessão (Foto: Bruno Aragão / cearasc.com)

Depois do empate na última sexta-feira (20) e fim de semana de reapresentações, o Ceará iniciou os treinamentos de preparação para o confronto contra o Internacional, que acontece no próximo sábado (28). Se Leandro Carvalho e Richardson não treinaram com o time titular, a boa notícia é que Rafael Costa e Roberto voltaram a treinar com bola.

Com relação ao time base que o alvinegro vem colocando em campo, algumas alterações foram necessárias ser feitas. Pio entrou na lateral-direita, Felipe Menezes no lugar de Raul, que estará suspenso para o próximo jogo após levar terceiro cartão amarelo e Maikon Leite entrou no lugar de Leandro Carvalho, que não participou da sessão por problemas particulares. Richardson treinou separado.

O time que começou titular, portanto, foi: Éverson; Pio, Rafael Pereira, Luiz Otávio, Romário; Pedro Ken, Ricardinho, Felipe Menezes; Lima, Maikon Leite, Elton.

No decorrer do treinamento, o lateral-esquerdo Romário acabou sofrendo uma pequena torção no tornozelo confirmada pelo médico do clube, o Dr. Leandro Rego. O atleta iniciará recuperação na terça-feira (24) e tem possibilidade de estar presente nos relacionados para a viagem a Porto Alegre. A contusão aconteceu em uma dividida com o volante Raul.

"Ao meu ver, no exame clínico logo pós-lesão, foi uma entorse leve, ou seja, já fizemos tratamento de gelo e já mediquei. E nós sempre recomendamos o retorno posterior do atleta, para ser avaliado, e aí sim, após um determinado intervalo de tempo, saberemos a gravidade da lesão, mas, ao meu ver num olhar clínico, parece ser algo leve", declarou o médico.

Autor de um dos gols contra o Figueirense, Lima participou de entrevista coletiva após o treino e falou à imprensa sobre o Internacional, exaltando a equipe, mas reconhecendo as possibilidades do Ceará. "Eles têm grandes jogadores, que estavam na Série A ano passado, então temos que tomar cuidado. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Temos nossas armas e podemos sair com a vitória", disse o meia.

O Ceará atualmente ocupa a terceira posição na tabela de classificação, com 55 pontos, sendo quatro de vantagem para o Vila Nova, quinto colocado e primeiro fora do G-4.