Zagueiro Luiz Otávio exalta Inter, mas aponta: "Temos capacidade de vencer"

Foto: Lucas Moraes / Cearasc.com

Após empate diante do Figueirense pela 31ª da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo placar de 2 a 2, o Ceará terá um difícil confronto no próximo sábado, diante do Internacional, em partida a ser realizada em Porto Alegre. O time gaúcho é o líder da Série B e está bem encaminhado em sua campanha rumo ao retorno a elite do futebol brasileiro, assim como o Vovô, que ocupa a terceira colocação, estando na zona de classificação a Série A do Campeonato Brasileiro.

Um dos atletas que concederam entrevista à imprensa foi um dos destaques da temporada, o zagueiro Luiz Otávio. Aos 29 anos, com passagens por Sampaio Corrêa, Madureira, Icasa, entre outras equipes, o jogador tem tido importância no ótimo setor defensivo do clube alvinegro na atual temporada, na qual conquistou o Campeonato Cearense com o Vozão, mas que almeja recolocar a equipe cearense na elite do futebol brasileiro, após sete anos.

"Estamos focados e concentrados em nosso objetivo. Vamos buscar fazer um bom jogo. Não tem bicho papão na Série B, sabemos que o Internacional é um grande time, mas temos capacidade de vencer lá. Precisamos tomar cuidado e vamos trabalhar em cima do que o professor (Marcelo Chamusca) tem trabalhado ao longo dos jogos."

Questionado sobre o tropeço na última rodada, onde caso o Ceará vencesse, poderia superar o América Mineiro, alcançando a vice-liderança da Série B, o zagueiro falou:

"O empate dentro das circunstâncias do jogo foi ótimo para gente. Passou e já estamos pensando no Internacional, vamos visar o melhor para vencer eles no sábado. Nosso foco é nos manter no G-4, queremos conquistar o acesso, fazer história pelo clube. Dá mesma forma que temos respeito pelo Inter, eles têm pela gente, pois temos um bom desempenho como visitantes. Temos uma sequência difícil daqui pra frente, são sete finais daqui em diante. Vamos nos preparar psicologicamente, taticamente e mentalmente para essas batalhas."