Chamusca mantém mistério e fecha treino do Ceará pelo segundo dia seguido

Após a derrota do Vila Nova para o Paraná na abertura da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, o Ceará não sairá mais do G-4 independente do resultado que conseguir fora de casa contra Internacional e Juventude. Mas, pelo segundo dia seguido, o alvinegro teve treino fechado nesta quarta-feira (25), priorizando esconder estratégias para os dois jogos que fará longe de seus domínios.

Na terça-feira (24), a equipe fechou o treinamento para a imprensa e torcedores, mas sabe-se que Romário participou da sessão depois da entorse leve sofrida na segunda-feira (23) e que Richardson (desgaste físico) e Leandro Carvalho (assuntos particulares) também retornaram depois de não participarem do mesmo treino em que o lateral-esquerdo sofreu uma pancada. Já para esta quarta-feira, a única parte liberada para os presentes foi um 'futmesa' antes do início da sessão.

Esse mistério é feito entorno da importância que as partidas frente Inter e Juventude representam para a campanha do alvinegro na reta final. Mesmo sabendo que voltam para a capital cearense no G-4, os comandados de Marcelo Chamusca podem alargar a vantagem para o quinto colocado, que hoje é de quatro pontos.

O único desfalque confirmado da equipe base que vem jogando nas últimas rodadas é o do volante Raul, que está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo frente ao Figueirense. O lateral-direito Pio pode assumir a vaga na posição, já que treinou nela na segunda-feira e foi o herói da partida frente os catarinenses na última ronda.

Presente na coletiva de imprensa após o treino desta quarta-feira, o ponta Leandro Carvalho comentou a importância da finalização nessa parte final do campeonato. "Time que não finaliza, não conclui em gol. É sempre importante isso. Precisamos finalizar ao máximo para conseguir sempre marcar os gols e buscar os três pontos", comentou.

Santos tem interesse no lateral-esquerdo Romário

Foi divulgado na imprensa nesta terça-feira (24) que o Peixe estaria negociando com o atleta do Vovô para que chegasse, de graça, ao clube paulista após o final da temporada, quando se encerra o seu contrato com a equipe cearense. Ele chegaria para suprir as possíveis saídas de Zeca e Caju para o futebol europeu.