Ceará mantém segredo para enfrentar Inter e viaja para Porto Alegre sem lateral-direito Cametá

Chamusca continua com mistério para jogo contra Inter (Foto: Bruno Aragão / Cearasc.com)

O Ceará encerrou a preparação na capital cearense para os dois jogos que fará fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro 2017. A equipe alvinegra realizou um treino na manhã desta quinta-feira (26), fechado como os dois últimos, e viajou, à tarde, para Porto Alegre, onde joga contra o Internacional no sábado (28). Torcida da agremiação esteve presente no Aeroporto Internacional Pinto Martins para apoiar a equipe.

Na programação do Vovô, a equipe ficará a semana que vem no Rio Grande do Sul, onde também enfrentará o Juventude no primeiro final de semana do mês de novembro. E, na lista dos relacionados que viajaram nesta quinta-feira, destaques para as ausências do lateral-direito Tiago Cametá, titular na posição durante a competição, e o ponta Lelê, que entre com alguma regularidade e sempre está entre os jogadores que vão aos jogos. O volante Raul, suspenso, também não foi. A apuração dos 19 relacionados foi feita pelo Esportes O Povo.

A equipe aterrissa na capital gaúcha ainda nesta quinta, e treina, na sexta-feira de tarde, no CT do Grêmio. Durante a sessão, Chamusca deve fechar a equipe que enfrentará o Inter, assim como a mentalidade que o time entrará em campo e, na coletiva antes da viagem, falou sobre o que espera do embate.

"Expectativa é de esperar um adversário que vai vim pra cima, vai entrar no nosso campo e propor o jogo, e nós precisamos ter uma organização defensiva e consistência para marcar o adversário, um alto poder de concentração, pois você pode pagar caro por um erro cometido e ambição e qualidade para jogar quando tiver a bola. Não adianta só marcar o adversário", analisou o treinador.

Ceará e Internacional se enfrentam, no Beira-Rio, às 16h30 no horário local deste sábado (28) pela 32ª rodada da Série B. A partida pode deixar os gaúchos muito próximos do acesso, mas também significa bastante ao alvinegro, que conseguirá distanciar dos times que estão fora do G-4 caso consiga um bom resultado.

Confira a lista dos relacionados:

Goleiros: Éverson, Fernando Henrique

Laterais: Romário, Rafael Carioca, Pio

Zagueiros: Luiz Otávio, Rafael Pereira, Tiago Alves, Valdo

Meias: Richardson, Pedro Ken, Ricardinho, Lima, Felipe Menezes

Atacantes: Elton, Magno Alves, Arthur, Leandro Carvalho, Maikon Leite.